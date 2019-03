Sénégal: Maladies émergentes ou ré-émergentes, une menace pour la sécurité sanitaire (expert)

Dakar — Les maladies épidémiques émergentes ou ré-émergentes constituent une menace permanente pour la sécurité sanitaire mondiale, a déclaré mardi à Dakar, le professeur Souleymane Mboup, président-fondateur de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF).

Le Professeur Mboup s'exprimait à l'ouverture de l'Assemblée générale de la coalition Africaine de recherche, d'intervention et de formation pour la prévention des épidémies (African coalition for epidemic research, response and training +ALERRT+, sigle Anglais).

Il a rappelé que le concept de maladie infectieuse émergente ou réémergente s'est développé depuis plusieurs années et qu'il est sans doute devenu à la mode dès les années 90 pour s'amplifier au début des années 2000.

Selon lui, les déterminants de ces maladies infectieuses émergentes sont multiples, et sont en grande partie, liés à l'évolution des agents infectieux, des vecteurs et de l'hôte dans un contexte de changements environnementaux, socio-économiques et culturels qui déséquilibrent les écosystèmes.

Le président fondateur de l'IRESSEF a également indiqué que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a dressé une liste des maladies infectieuses émergentes graves susceptible de générer une urgence de santé publique et pour lesquelles il n'existe pas ou peu de solutions préventives et curatives.

"La recherche centrée sur les patients, ces infections prioritaires et sur d'autres maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes, est toutefois très difficile pour diverses raisons", a-t-il expliqué.