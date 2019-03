Afrique: Djalma Campos déjà à Luanda pour l'opération Botswana

Luanda — L'international angolais Djalma Campos est arrivé ce mardi à Luanda, pour se joindre aux travaux de l'équipe nationale de football qui prépare le match de vendredi à Gaberone, contre le Botswana, comptant pour la dernière journée du groupe I, qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), qui se tiendra en juillet en Egypte.

Le milieu de terrain de l'Alanyaspor de la Turquie se rejoint Igor Vetokele (Charlton Athletic de l'Angleterre), Wilson Eduardo (Sporting Braga du Portugal), Jonathan Buatu (Rio Ave du Portugal), Geraldo (Al Alhy de l'Egypte) et Stélvio Cruz ( F91 Dudelange des Pays-Bas), qui sont dans le pays depuis le week-end dernier.

Ce même mardi sont attendus Bastos (Lazio de l'Italie) et Freddy (Antalyasport de la Turquie).

Le même jour, les Palancas Negras (sélection nationale) ont commencé à travailler au stade 11 de Novembro pour cet important défi, en vue de marquer leur huitième présence dans la plus grande compétition du football africain. Voici la liste des élus de l'entraîneur serbe Srdjan Vasiljevic : Gardiens de but: Tony Cabaça (Primeiro de Agosto), Ndulo (Desportivo de Huila), Lando (Interclube) et JB (Kabuscorp).

Défenses: Eddie Afonso, Wilson, Mira, Tó Carneiro (Petro de Luanda), Dany Massunguna, Paizo, Isaac (Primeiro de Agosto), Bastos (Lazio de Itália), Jonathan Buatu (Rio Ave), Clinton da Mata (Club Brugge de la Blegique).

Médiateurs: Herenilson (Petro de Luanda), Show, Macaia (Primeiro de Agosto), Stélvio Cruz (F91 Dudelange des Pays Bas).

Attaquants: Nelson da Luz, Mabululu (Primeiro de Agosto), Vá (Petro de Luanda), Geraldo (Al -Ahly de l'Egypte), Wilson Eduardo (Sporting de Braga), Igor Vetokele (Charlton Athletic de l'Angleterre), Djalma Campos (Alanyaspor de la Turquie), Freddy (Antályasport de la Turquie) et Chico (Bravos de Maquis)

Les Angolais occupent la deuxième position du groupe, avec neuf points, contre l'un de ses hôtes. Les Mauritaniens, déjà qualifiés, sont en tête du groupe avec douze points, tandis que le Burkina Faso est troisième avec sept points.

L'Angola a déjà participé à la CAN 1996 (Afrique du Sud), 1998 (Burkina Faso), 2006 (Égypte), 2008 (Ghana), 2010 (Angola), 2012 (Gabon et Guinée équatoriale), 2013 (Afrique du Sud). Il a manqué la qualification des deux dernières éditions: en 2015 (Guinée équatoriale) et 2017 (Gabon).