Angola: Portugal - La ministre souligne la pénurie de chercheurs au pays

Lisbonne — La pénurie de chercheurs et de fonds constitue l'un des principaux obstacles à la recherche scientifique en Angola, a déclaré lundi, à Lisbonne, au Portugal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Sambo.

La gouvernante intervenait à l'ouverture de la Semaine de la science Portugal / Angola, qui se déroule du 18 au 20 de ce mois dans les villes de Lisbonne, Porto et Bragança.

La semaine de la science consiste en une déclaration d'intentions dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la science, de la technologie et de l'innovation, signée en novembre 2018 lors de la visite du Président de la République, João Lourenço, au Portugal, et vise à concrétiser les accords.

Cette initiative, la première du genre entre les deux pays, vise à établir une interaction et un dialogue entre chercheurs angolais et portugais, à renforcer le réseau de coopération entre institutions et chercheurs en menant des projets de recherche communs dans divers domaines tels que l'océanographie, la biomédecine, l'accréditation dans l'enseignement supérieur, la gestion de science et technologie, entre autres.

La Semaine de la science Portugal / Angola réunit des chercheurs et des représentants d'établissements d'enseignement supérieur et de centres de recherche des deux pays.

Cette réunion aura une périodicité annuelle, dans le cadre du renforcement de la coopération et du développement de projets de recherche communs entre le Portugal et l'Angola.

Maria do Rosário Sambo est accompagnée d'une délégation de hauts fonctionnaires du ministère, de chercheurs et de représentants d'établissements d'enseignement supérieur à Luanda, Cabinda, Huila, Benguela, Uige, Lunda Norte, Malange, Bengo et Huambo.