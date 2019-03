Angola: Une écrivaine angolaise participe à une fête de la littérature infantile au Portugal

Luanda — L'écrivaine angolaise Maria Celestina Fernandes participera les 30 et 31 de ce mois, au Portugal, à un échange littéraire intitulé "Fête de la littérature infantile en langue portugaise".

Des écrivains du Brésil, de Guinée Bissau, du Cap Vert et du Mozambique participeront à cet échange.

C'est une rencontre d'enfants, de jeunes et d'auteurs de différents continents, qui traverseront les océans de manière opposée à celle de la langue, et entend accueillir la langue portugaise et présenter aux enfants et aux jeunes, la culture et valeurs du monde lusophone. A cet événement, l'Angolaise Maria Celestina Fernandes, qui a débuté sa carrière littéraire dans les années 1980, y participe à l'invitation de la maison d'édition Kapulana, avec laquelle l'auteur a travaillé sur les œuvres "Kalimba" et "Kambas".

Sa principale production de prose et de poésie est consacrée à la littérature pour enfants, en particulier les œuvres "A Borboleta cor de ouro " (1990, UEA), "Kalimba" (1992, INALD) et "Kambas para Sempre" (Kapulana, 2017), entre autres.

Elle a des œuvres traduites et primées. Elle a été nominée à trois reprises pour le prix suédois "AstridLindgren" et a reçu en 2010 le diplôme de mérite du ministère de la Culture pour sa contribution à la culture nationale.