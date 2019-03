Afrique: Elim CAN 2019 - Dossevi Mathieu - « Aller faire un gros résultat au Bénin »

Le déplacement à Cotonou ce dimanche pour le compte de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, s'avère une mission difficile pour les Eperviers du Togo. Une contre-performance ou un nul sera synonyme d'élimination. Les Éperviers du Togo affutent actuellement leurs armes. La première séance d'entrainement a eu lieu lundi 18 mars au stade municipal de Lomé.

Les joueurs, conscients de l'enjeu, promettent de mouiller le maillot pour conduire le Togo à la victoire. « C'était une petite séance de remise. Tout le monde a voyagé hier donc c'était l'histoire de faire courir un peu, de transpirer en attendant que le groupe soit au complet. Évidemment tout le monde a conscience parce qu'on joue notre carte sur ce match donc on est tous mobilisés.

On est prêt à faire une grosse semaine tous ensembles pour aller faire un gros résultat au Bénin et emmené tout le peuple togolais à la CAN. Je promets juste qu'on va tout donner, on va se battre de la première jusqu'à la dernière minute, quel que soit l'issue, on va porter les couleurs du Togo et évidemment en donnant tout, il y'a grande chance qu'on soit récompensés donc à nous de tout faire et de bien se concentrer tactiquement et techniquement, il y'a moyen de faire quelque chose », a confié le milieu offensif togolais Dossevi Mathieu.