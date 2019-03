Afrique: Elim CAN 2019 - Steve Mounié - «C'est une finale» face au Togo

Bénin-Togo, c'est l'affiche qui fait office de la finale de la poule D des éliminatoires de la CAN 2019. A l'occasion de la 6ème et ultime journée des éliminatoires de la CAN Egypte 2019, les Ecureuils du Bénin et les Eperviers du Togo ont rendez-vous, dimanche 24 mars prochain à Cotonou, pour un derby.

Les Écureuils sont sur le point de se qualifier pour la 4ème fois, à une phase finale de la CAN, après celles de 2004, 2008 et 2010. Un match nul suffira pour faire leur bonheur.

« C'est toujours une fierté de jouer pour le Bénin. On sait que ce match va être crucial. C'est une finale chez nous. Il va falloir gérer ce match comme des hommes, comme des footballeurs professionnels matures. Ne pas fait n'importe quoi. On a déjà nos fantômes du passé comme ce match face au Mali où on avait subi la lourde défaite. Il faut que ces expériences nous servent. Il va falloir le soutien de tout le peuple, une ambiance de feu au stade pour nous galvaniser », a confié l'attaquant béninois d'Huddersfield, Steve Mounié, interrogé par nos confrères de Bénin Foot.

Poursuivant ses propos il déclare: « On a envie de rendre fier le peuple en se qualifiant. De porter haut les couleurs du Bénin à l'échelle continentale. C'est pour cela qu'on joue pour le Bénin. C'est très important. On va tout donner... ».

En effet, le Bénin n'a plus perdu au stade de l'amitié Mathieu Kérékou depuis sept ans. La dernière fois que le Bénin a joué le Togo à domicile, les Écureuils étaient qualifiés par la suite pour la CAN. C'est le cas de la CAN Ghana 2008. Le Bénin avait dominé le Togo, 4-1 à Kouhounou. Pour rappel, le Bénin est deuxième dans le groupe D avec 7 points devant le Togo et la Gambie (5 points) et derrière l'Algérie, leader avec 10 points.