Cameroun: Santé bucco-dentaire - Consultations gratuites demain au Cabinet Dentaire la Cathédrale à Yaoundé

Situé au quartier Fouda à Yaoundé, face hôtel Mansel, le Cabinet dentaire la Cathédrale ouvre gratuitement ses portes au public, demain mercredi 20 mars 2019, de 8 heures à 18 heures 30

La Journée mondiale de la santé bucco-dentaire se célèbre demain, mercredi 20 mars 2019. A cette occasion, soucieuse de la santé bucco-dentaire des populations, notamment des femmes, le Cabinet Dentaire La Cathédrale, tient une journée portes ouvertes en son siège au quartier Fouda à Yaoundé.

Au menu de cette journée portes ouvertes : des consultations gratuites, le détartrage, la visite des différentes salles et laboratoires. Bien plus, des médecins dentistes vont entretenir les jeunes, sur questions liées au métier et à la formation de médecin dentiste. « L'objectif de la journée portes ouvertes au Cabinet Dentaire La Cathédrale, est de sensibiliser les populations sur la nécessité de se faire consulter au moins une fois par an, pour les dents. Il ne faut jamais attendre que le mal s'aggrave. Les soins dentaires sont couteux. La prévention reste donc l'option la plus efficace et moins couteuse », confie Dr. Evelyne Ekwalla à Camer.be.

Fondé en 2009 par Dr. Corine Liaticia Tchoumi, le Cabinet Dentaire La Cathédrale, qui est particulièrement soucieux de la santé bucco-dentaire de la femme, vous offre demain mercredi 20 mars, des tickets qui vous permettront de couvrir vos dépenses en soins dentaires, avec une réduction de 50% sur le cout total de votre facture.

Tous donc demain mercredi au Cabinet Dentaire La Cathédrale à Yaoundé (Téléphone : (237) 698 499 000 / (237) 680391530.