Congo-Brazzaville: Journée mondiale du théâtre 2019 - Un seul spectacle prévu à l'Institut français du Congo

La célébration de l'événement, le 27 mars à Brazzaville, connaîtra la participation du groupe théâtral Autopsie de Pointe -Noire, avec des artistes comédiens comme Georges Maboundou, Zita Moukala, Maraine Missengué, Suprême Rubens Mbaya, Tame Goma, Mercia Bianza, Stenture Loubassou.

La troupe Autopsie livrera un spectacle intitulé "Mon patron n'est pourtant pas un Blanc", texte mis en scène par Yvon Wilfried Lewa Let Mandah. Ce recit met en scène un jeune homme qui rentre au pays après un long séjour en France où il a mené à bien ses études. De retour chez lui, il compte mener une vie aisée d'autant plus qu'il est à la tête de plusieurs entreprises qui lui rapportent des revenus importants. Cependant, cette aisance financière lui fait oublier et même renier ses origines.

A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du théâtre de 2019, le message écrit par Carlos Celdrán, metteur en scène, dramaturge, professeur et universitaire cubain, a été sélectionné par le Conseil exécutif de l'Institut international du théâtre (IIT). Cette déclaration sera lue par l'artiste comédien congolais, Fortuné Bateza.

Extrait du message: « La tradition du théâtre est horizontale. Personne ne peut affirmer qu'il existe un centre mondial du théâtre, dans aucune ville, dans aucun édifice privilégié. Le théâtre, tel que je l'ai reçu, se diffuse dans une géographie invisible qui se mêle à la vie de ceux qui le pratiquent. L'art théâtral est un geste unificateur. Chaque maître de théâtre emmène dans la tombe ses moments inimitables de lucidité et de beauté, chacun s'efface de la même manière, sans aucune autre transcendance pour les protéger et les glorifier... »

Célébrée depuis 1962, la Journée mondiale du théâtre a pour objectifs de le promouvoir sous toutes ses formes à travers le monde; sensibiliser les gens à sa valeur; permettre aux communautés théâtrales de promouvoir leur travail à grande échelle afin que les gouvernements et les leaders d'opinion soient conscients de la valeur et de l'importance de cette forme d'art; apprécier le théâtre pour son propre bien et partager sa joie avec les autres.

Rappelons que chaque année, le Conseil exécutif de l'IIT choisit une personnalité de théâtre exceptionnelle pour écrire le message de la Journée mondiale du théâtre.