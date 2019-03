Soudan: Le PDG appelle à trouver des Canaux de dialogue avec les Réticents

Khartoum — - Le Président du Parti Démocratique d'Al-Ghad (PDG), Norain Adam Abdul-Ghafar, a appelé le Secrétariat Général du Dialogue National à trouver des espaces de Dialogue avec les Réticents et les Opposants au Dialogue et les Jeunes, soulignant l'importance du Discours prononcé récemment par le Président de la République, le Marechal Omer Al-Bashir au Peuple Soudanais et de saisir cette occasion pour aborder toutes les Questions.

Norain, qui s'exprimait Mardi au Forum de Presse Régulier de SUNA sur la Situation Politique Actuelle, a affirmé que son Parti adhérait au Document de Dialogue National, soulignant que les problèmes du pays ne pourraient être réglés que par le Dialogue.

Il a appelé à l'établissement de Relations Equilibrées avec tous les pays en fonction des Intérêts Communs, en demandant aux Etats-Unis d'Amérique de retirer le Nom du Soudan de la Liste des Etats qui parrainent le Terrorisme.

Le Président du PDG a appelé les Forces Politiques et la Société Civile à former une Large Coalition Politique et Sociale pour accélérer le Processus de Transformation Politique et Démocratique, ajoutant que les Urnes constituent le meilleur moyen de Transférer Pacifiquement le Pouvoir.

Il a appelé le Gouvernement à prendre d'autres mesures en matière de Réforme Politique et Economique.

Nasir abdallâh Ahmed, Assistant du Président du PDG pour les Affaires des Etats, a déclaré que son Parti est favorable à l'Unité de Rang et à l'Exclusion Politique.

Il a souligné l'adhésion du Parti au Document de Dialogue National, appelant les Opposants au Dialogue à faire passer les Intérêts de la Patrie avant les Intérêts Partisans.

Ali Hamed Ali, Assistant de PDG sur les Affaires Sociales et Politiques, a déclaré que la Situation actuelle au Soudan oblige les Organisations Politiques à travailler pour trouver des Solutions aux Problèmes du pays, en plus d'œuvrer en faveur de l'Unité de la Nation et à renoncer à une Tactique Partisane Etroite, à l'importance de la Lutte contre la Corruption, de la Solution de la Crise Economique actuelle et du Problème de la Jeunesse.