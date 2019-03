Congo-Kinshasa: « En Français... s'il vous plait », scandent les 300 millions francophones dans le monde

Tous les pays ayant la langue française en partage célèbrent, aujourd'hui 20 mars 2019, la Journée internationale de la Francophonie, afin de s'unir, comme chaque année, dans la poursuite de buts communs, tels que la prévention et la résolution des conflits, ainsi que la promotion du développement et de la démocratie.

« En Français... s'il vous plait », c'est la formule reprise cette année par 300 millions de francophones pour fêter, à l'occasion de cette journée, leur langue en partage et la diversité de la francophonie.

Ce slogan, choisi par Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, véhicule l'image d'une langue moderne, apte à nommer toutes les réalités du monde d'aujourd'hui, que ce soit dans les domaines du numérique, de l'économie, des sciences, des médias...

Il s'adresse particulièrement aux jeunes francophones pour leur dire : « Vous avez la chance de parler l'une des langues phares du monde moderne, saisissez-là ! Faites preuve d'imagination et de créativité, en français ! »

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et ses membres sont des partenaires importants des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, salue sa défense de principes chers à ces deux organisations, notamment la diversité linguistique, culturelle et le dialogue. « L'ONU continuera d'œuvrer avec la Francophonie pour promouvoir la présence de la langue française au sein de l'Organisation », assure M. Guterres.

Pour célébrer la langue française en République démocratique du Congo, la Délégation générale à la Francophonie, en partenariat avec le Gouvernement et la MONUSCO, a décrété le mois de mars, mois de la Francophonie, au cours duquel une quarantaine d'activités culturelles devraient être organisées. Une cérémonie officielle et une soirée de gala (uniquement sur invitation) auront lieu le mercredi 20 mars, à Romeo Golf, dans la commune de la Gombe, avec la participation des ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques des pays francophones accrédités à Kinshasa.

Activités en vue

D'autres moments forts de cette journée seront la cérémonie de proclamation des résultats et de remise des prix aux élèves lauréates de la 1ère édition du concours d'orthographe française intitulée « Une écriture sans Faute » par l'Association Congolaise des Femmes journalistes de la Presse écrite (ACOFEPE) avec le soutien de la MONUSCO ; l'organisation d'une émission Okapi Service, avec 300 élèves des différentes écoles, sous le thème suivant : « L'usage du Français en milieux scolaire et professionnel ».

Le samedi 23 mars, le Réseau national des professeurs et enseignants de français (RENAPEF) organise une grande matinée culturelle de la publication des résultats et remise des prix aux Lauréats de la neuvième édition des concours d'orthographe (primaires) et de phraséologie française (secondaires).

Depuis 1988, les francophones de tous les continents célèbrent chaque 20 mars la Journée internationale de la Francophonie. Cette journée est dédiée à la langue française qui unit 300 millions de locuteurs recensés dans le monde et rassemble aussi 1 milliard de personnes vivant dans les 88 Etats et Gouvernements de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Une occasion, pour les francophones du monde entier, d'affirmer leur solidarité et leur désir de vivre ensemble, dans leurs différences et leur diversité.

La date du 20 mars fait référence à la naissance, le 20 mars 1970 à Niamey (Niger), de l'Agence de coopération culturelle et technique, qui allait devenir l'Organisation internationale de la Francophonie.

L'OIF compte 88 Etats et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs.