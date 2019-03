Congo-Kinshasa: Inzun Kakiat , nouveau patron de l'ANR

Justin Inzun Kakiat a été nommé par le Chef de l'Etat, en date du 08 mars 2019, au poste de nouvel Administrateur général de l'ANR (Agence Nationale de Renseignements), en remplacement de Kalev Mutond, qui a exercé, pendant huit ans, les fonctions de numéro un de ce service ultra sensible pour la sécurité nationale.

Mais l'ordonnance présidentielle n'a été rendue publique qu'hier mardi 19 mars, sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Nationale Congolaise (RTNC). On signale que le nouveau promu était, jusqu'à sa nomination, Administrateur général adjoint.

La nouvelle équipe dirigeante de l'ANR comprend, par ailleurs, Mbelu Biocha comme Administrateur général adjoint, Jean-Pierre Mbombo comme responsable du Département Intérieur, Kab Tshijik comme responsable du Département Extérieur, et Numbi Kalala pour le Département d'Appui.

On croit savoir que ces nominations se situent dans la droite ligne de la vision du Chef de l'Etat, telle que soulignée dans son discours d'investiture, à savoir l'humanisation des services spéciaux de la République, lesquels devraient rompre avec la culture de la chasse aux sorcières. Par conséquent, les nouveaux animateurs de l'ANR ont la lourde charge de traduire, dans les faits, le souci du Président de la République de voir ce service se livrer exclusivement et efficacement au travail de collecte effective et de traitement des informations en rapport avec la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat.

On espère aussi que les amigos de l'ANR, présumés fermés et vidés de leurs détenus depuis l'investiture du nouveau Chef de l'Etat, le 24 janvier 2019, n'ont pas rouvert clandestinement leurs portes pour accueillir de nouveaux hôtes.

On attend, de Félix Tshisekedi, des changements d'hommes et de méthodes de travail au niveau de la multitude des services spéciaux des renseignements civils et militaires passés maîtres dans les tracasseries de toutes sortes à l'endroit de paisibles citoyens, dont le tort est souvent de s'être présentés dans la rue avec un colis de vivres ou un téléphone ou encore d'avoir émis leur opinion sur les institutions de la République et leurs animateurs.

D'où, avant de porter un jugement de valeur sur Inzun Kakiat et ses proches collaborateurs, il faudra un délai d'observation pour constater si l'ANR a effectivement changé ou non de visage.