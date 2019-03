Maroc: La concurrence des entreprises numériques bouleverse les modèles d'affaires

La ville de Fès a abrité, en fin de semaine, le deuxième colloque international de recherche et d'études en écosystème et développement régional sous le thème "La transformation digitale: levier de la croissance régionale"

Initiée par l'Ecole supérieure de technologies de Fès (EST-Fès), le Laboratoire de recherche en management international, techniques de décision et logistique (MIDLOG) et le département des sciences et techniques de gestion (STG), cette rencontre (15-16 mars) a rassemblé la communauté scientifique et professionnelle pour débattre de cette thématique cruciale pour le développement local et régional.

Les participants à ce colloque ont débattu, notamment, de l'impact de la digitalisation des entreprises et organisations sur le développement régional ainsi que des problématiques d'interface entre la transformation digitale et l'évolution des méthodes de management et d'organisation du travail.

Plusieurs thèmes ont été retenus pour l'analyse lors de ce deuxième colloque dont «Les tendances innovantes et digitalisation dans le secteur logistique», «La digitalisation de la fonction finance, le cloud et le big data et les processus transactionnels de gestion des données», «La transformation digitale et marketing», «La numérisation et digitalisation de la fonction ressources humaines», «Système d'information régional et gouvernance» et «Transformation digitale des entreprises et des organisations».

«La transformation digitale des entreprises ne se résume pas à des enjeux techniques ou à la dématérialisation des processus internes ou externes, elle remet en question les modèles économiques, sociétaux et organisationnels», soulignent les organisateurs dans une note de présentation du colloque.

Et d'ajouter que «dans un monde toujours plus connecté, la concurrence des entreprises numériques bouleverse les modèles d'affaires et les dirigeants n'ont guère le choix : l'heure est à la transformation digitale».