Maroc: Participation du Maroc au Forum de scoutisme arabe au Caire

Plus de 70 scouts représentant 14 pays arabes se sont donné rendez-vous au Caire à l'occasion du Forum de scoutisme arabe, pour dresser l'état des lieux du mouvement scout dans la région et examiner les moyens d'accroître le nombre de scouts arabes.

Le Maroc a pris part à cette rencontre, qui se tient jusqu'au 23 mars sous le thème "Mouvement de scout arabe et enjeux de l'élargissement de la base de ce mouvement dans la région" avec une délégation de la Fédération nationale marocaine de scoutisme (FNMS) composée notamment de Abdelaziz Hafdi et Abdessalam Boughaba, vice-présidents de la FNMS, Karim Charki Mohcen, directeur exécutif de la fédération, Chakib Benayad, délégué international de la fédération, Abdelhalim Aouada, membre du sous-comité chargé des relations et de l'information au sein de la fédération et Iman Chrikan, rapporteur au sein de la fédération.

Le forum vise, selon les organisateurs, à dresser l'état des lieux du mouvement scout dans le monde arabe et examiner les moyens d'accélérer la mise en oeuvre des décisions prises lors des congrès arabes et internationaux visant à élargir la base du mouvement dans la région et attirer davantage de jeunes scouts.

Le conclave examinera aussi le plan stratégique du mouvement scout arabe et échangera sur les meilleures pratiques pour attirer davantage d'adhérents.

A l'occasion d'un atelier, tenu lundi, sur les meilleures pratiques pour attirer les adhérents, l'expérience du Maroc en la matière a été exposée par des associations marocaines affiliées à la la Fédération nationale marocaine de scoutisme.

A cet égard, Karim Charki et Chakib Benayad ont passé en revue l'expérience du mouvement scout au Maroc en termes d'élargissement de la base et de promotion du scoutisme afin d'attirer davantage d'adhérents, notant que la FNMS entreprend des activités et programmes de sensibilisation ainsi que des programmes environnementaux comme celui de "Plages propres" lancé en 2003 en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement.

Cette rencontre a été l'occasion aussi de présenter les différentes activités et missions accomplies par les scouts marocains au service des populations locales. Dans une déclaration à la MAP, Abdelhalim Aouada, a souligné que cette rencontre ambitionne d'inciter les associations de scoutisme arabes à accroître le nombre des adhérents conformément aux recommandations et orientations de l'organisation mondiale du mouvement scout.

Pour sa part, le secrétaire général de l'organisation mondiale du mouvement scout, Ahmed Handaoui, a relevé dans une déclaration similaire que ce conclave se veut une occasion d'échanger les expériences et les expertises sur le renforcement du nombre des adhérents au mouvement scout, en droite ligne avec la vision 2023 de l'organisation aspirant à redoubler le nombre des adhérents pour atteindre 100 millions à travers le monde.

Sur la participation marocaine, il a mis l'accent sur le progrès réalisé par le mouvement scout marocain qui constitue un des piliers du mouvement mondial du scout. M. Handaoui a par ailleurs loué le soutien de S.M le Roi Mohammed VI et du gouvernement marocain au scoutisme marocain, en appui aux questions de la jeunesse et de l'enfance.

L'Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) a pour but de fédérer toutes les organisations nationales de scoutisme. Basée à Genève, elle regroupe 52 millions de scouts à travers 170 pays dans le monde.

Ce Forum prévoit l'organisation d'ateliers sur les bonnes pratiques en matière de promotion de la culture du scoutisme. Des réunions des commissions sectorielles de l'Organisation arabe du scoutisme sont également au programme.

La Fédération nationale du scoutisme marocain a été reconnue par l'OMMS en 1961. Elle rassemble aujourd'hui environ 48.870 membres, entre scouts, guides et dirigeants.