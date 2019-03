Maroc: Un spectacle musical haut en couleur à l'ouverture des Journées culturelles algériennes à Oujda

Les Journées culturelles algériennes se sont ouvertes, dimanche soir au Théâtre Mohammed VI à Oujda, avec un concert musical interactif et enchanteur livré par le groupe chaoui "Ithran" de la région d'Oum El Bouaghi.

Ces journées viennent clôturer en beauté et dans une ambiance bon enfant la série de manifestations culturelles arabes organisées dans le cadre de l'événement "Oujda, capitale de la culture arabe 2018", placé sous le Haut de patronage de SM le Roi Mohammed VI. Le groupe Ithran, fondé en 1992 et qui a réussi à donner un habillage contemporain à une musique traditionnelle par un grand enrichissement instrumental, a gratifié le public présent d'un spectacle musical fascinant. Mené par le guitariste Mohcen Ferrah, le groupe a interprété une palette de chansons tirées de son riche répertoire qui, tout en restant fidèle à la rythmique traditionnelle et au patrimoine algérien, s'ouvre sur d'autres mélodies et formes de la musique contemporaine.

Dans une déclaration à la MAP, Mohcen Ferrah a fait part de la joie des membres de son groupe de se produire à Oujda et de partager avec le public, le temps d'une soirée, un spectacle qui dévoile certaines facettes du patrimoine artistique algérien, mais aussi le propre style musical du groupe Ithran qui se caractérise par l'intégration de styles musicaux rock et pop dans le style pur chaoui. De son côté, le président du Conseil national des arts et des lettres en Algérie, Abdelkader Bendaâmech, a mis l'accent dans une allocution de circonstance sur certaines illustrations de la richesse et de la diversité de la culture algérienne, faisant remarquer que le spectacle du groupe Ithran reflète bien une facette du patrimoine artistique et musical algérien habillé et présenté dans un style moderne. Il a aussi souligné, dans une déclaration à la presse, les nombreuses similitudes culturelles entre le Maroc et l'Algérie, aussi bien dans les domaines de la poésie, des lettres, de la musique que dans d'autres champs artistiques, mettant l'accent sur l'importance du renforcement de la coopération culturelle entre les deux pays.

Pour sa part, le coordonnateur général des activités marquant l'événement "Oujda, capitale de la culture arabe", Mourad Rifi, a relevé que cette manifestation, la dernière dans le cadre des Journées culturelles arabes, reflète les liens culturels et historiques entre le Maroc et l'Algérie. "Nous avons choisi les Journées culturelles algériennes pour clôturer en apothéose le programme des Journées arabes rentrant dans le sillage de la célébration de l'événement grandiose +Oujda capitale de la Culture arabe+", a-t-il dit.

Cet événement, dont les activités prendront fin le 29 mars courant, a constitué une opportunité et un cadre idoine pour le renforcement de l'action culturelle arabe et du rayonnement de la cité millénaire d'Oujda. Une année durant, la ville d'Oujda a abrité des centaines d'activités culturelles et artistiques revêtant une dimension nationale, arabe, voire internationale, en sus des hommages rendus à plusieurs personnalités et figures emblématiques de la scène culturelle.