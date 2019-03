Congo-Kinshasa: "Pâques en famille avec StarTimes" - Des offres alléchantes et exceptionnelles taillées sur mesure pour vous !

Vivement Pâques avec StarTimes ! Le leader de la télévision payante en Afrique ne ménage aucun effort pour être généreux en toute circonstance. Il gagne encore et toujours du terrain avec des offres constamment plus alléchantes et exceptionnelles.

Il revient, cette fois, avec sa promotion dénommée «Pâques en famille avec StarTimes » dans laquelle ses abonnés et toute la population congolaise, en général, sont appelés à ne pas rater des cadeaux merveilleux leur réservés. Du 18 mars au 15 mai 2019, deux offres introuvables ailleurs : le réajustement des prix du bouquet classique passant de 24.000 à 18000Fc et des nouveaux contenus en exclusivité sur les chaines du décodeur notamment, la série télévisée « La fille du serpent » sur Cinarc Tv. Offres déjà opérationnelles auprès de tous les distributeurs StarTimes.

"On s'est dit qu'avec cette promotion, pour pouvoir célébrer la résurrection du Christ, il faut que toutes les poches soient ressuscitées, juste avec 18.000 FC. En plus, le nombre de chaînes a été revu à la hausse et le prix à la baisse. Il y a donc beaucoup de chaînes avec un coût vraiment amoindri. Le prix du kit complet du décodeur TNT revient actuellement à 35.000 FC, soit 18.000 FC du bouquet classique + 17.000 FC de l'antenne extérieure + zéro FC", a déclaré M. Gédéon Lukumuena du département Marketing de contenu et réseaux sociaux chez StarTimes.

Pourquoi Pâques en famille ?

Vous savez que nous nous approchons de la période pascale, rappelle le responsable de la Communication de StarTimes. "Nous avons mis en place ce programme pour montrer que StarTimes est encore plus proche de ses abonnés avec des offres exceptionnelles. Nous sommes une télédistribution. Nous vendons des contenus des chaînes auprès de nos abonnés. Ça ne sert à rien de mettre en place une politique-prix si la politique-contenu ne suit pas ; c'est assez contradictoire... "

En gros, pour les abonnés StarTimes, si vous êtes à Kinshasa et à Kisangani, vous pouvez renouveler votre abonnement au bouquet classique TNT à 18.000 FC, oui 18.000 FC. Le bouquet Supérieur ou classique passe donc de 24.000 Fc à 18.000 FC, sans oublier que le décodeur est à zéro franc. De ce fait, avec un petit effort, les abonnés au bouquet basique peuvent profiter du bouquet classique. Et, pour les abonnés sur la plateforme satellitaire, la nouvelle est tout aussi réjouissante.

Cependant, pendant toute la période de la promotion, à chaque renouvellement de l'abonnement sur le bouquet inférieur, StarTimes offre 15 jours sur le bouquet Supérieur, l'objectif étant de vous offrir le meilleur divertissement en famille avec le décodeur haute définition toujours à zéro franc, sur toute l'étendue du pays. Tenez par exemple, si vous vous réabonnez au bouquet de 13.000 FC, vous avez droit à 15 jours du bouquet de 26.000 FC.

En plus de ces offres attractives, StarTimes s'attèle à mettre en vedette le cinéma rd-congolais à travers des nouveaux contenus.

Promouvoir la culture locale

Il s'agit, en effet, de la série télévisée « La fille du serpent », une belle histoire tirée des faits réels de nos sociétés, diffusée en exclusivité sur Cinarc Tv, une chaîne d'initiative congolaise récemment incluse dans le bouquet StarTimes. Une série 100% congolaise, à suivre le week-end dans la tranche d'heure comprise entre 18h et 20h avec toutes les stars de la comédie congolaise notamment, Caleb Bienvenu, Vue de loin, Paka Lowi, Aida, Mamam Kalunga, etc.

Pourquoi la fille du serpent ? "Nous gardons le suspense, les gens doivent acheter les décodeurs pour pouvoir décoder les messages. Mais, l'idée principale c'est de promouvoir la culture locale", avance M. Lukumuena. Il va de l'idée selon laquelle hormis les contenus venant des pays asiatiques et européens, pour les africains, les congolais, en particulier, "on peut apporter un contenu local pour promouvoir l'industrie cinématographique congolaise. Raison pour laquelle nous avons associé le groupe Cinarc de Caleb, et nous avons intégré sa chaîne YouTube qui est maintenant dans notre plateforme où les gens peuvent suivre toutes les séries produites par ce groupe... Je sais que très bientôt nous allons détrôner les séries hollywoodiennes et nous sommes capables de le faire".

A ne pas rater, également, une nouvelle série Télé Novela « HYPOCHONDRIAC » sur la chaîne NOVELA F. Dans le même registre, notons que les chaînes PASSION TV et ST BOLYWOOD sont désormais dans le bouquet inférieur ou basique. Et, dans le souci de promouvoir les contenus locaux, StarTimes a intégré dans ses différents bouquets TNT et SATELLITE, les chaînes ANTENNE A et MIKUBA, cette chaîne qui ne cesse d'émerger. "Elle se trouve au Lualaba, dans l'ex-province du Katanga. Là aussi il y a des très bons programmes à suivre. Les gens de Kinshasa peuvent découvrir ce qui se passe à Lubumbashi à travers cette chaîne".