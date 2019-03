Congo-Kinshasa: Après 18 ans d'éclipse - Voici Didier Mumengi au Sénat !

Désormais, il est Sénateur pour le compte de la ville de Kinshasa. Mais, cet homme qui aura passé un moment aux côtés de Mzee retrouve la place à l'hémicycle après 18 ans de réflexion. Il est plein d'idées et d'imaginations.

Dans son livre Bleu, par exemple, il formule toute une série de propositions pour la ville de Kinshasa. Tenez ! Dans un contexte de relative anarchie de la circulation et du stationnement, où l'absence d'organisation a permis l'émergence d'une offre de mobilité urbaine spontanée, anarchique, donc informelle, la construction d'un système de transport en commun « formel », structuré et organisé est un défi de civilisation urbaine tant pour Kinshasa, la capitale, que pour toutes les villes de la République Démocratique du Congo.

C'est brièvement ce que pense, à haute et intelligible voix, l'écrivain Didier Mumengi. Il relève le défi de la révolution de la pensée urbaine à travers son ouvrage "LIVRE BLEU pour Taxis, Taxi-bus et Moto-taxi". Selon lui, parcourir ce petit ouvrage, en faire l'avant-projet du « Schéma de Développement Intégré des Villes Congolaises », c'est développer la certitude que toute chose impossible peut devenir possible à l'aune de la puissance de la pensée et de l'effort que tout homme politique se doit de mobiliser pour passer de la réflexion à l'action.

Quasiment absent de la scène politique congolaise depuis près de deux décennies, Didier Mumengi s'est refugié pendant toutes ces années dans la pensée qu'il extériorise par l'écriture. Cette écriture qui lui a valu de nombreux prix et une estime continentale. "La route du développement passe par le développement de la route", affirme-t-il. Ainsi, à travers cet ouvrage, une ambition est formulée : créer une offre de transports en commun qui soit une démarche globale de gestion systémique des déplacements urbains, faisant du taxi, du taxi-bus et de la moto-taxi, la vitrine d'une société congolaise résolument en quête du « Bien-Vivre Ensemble ».

Néanmoins, l'auteur insiste sur le fait que ce projet ne revendique nullement l'étiquette d'un quelconque «Plan directeur de la mobilité urbaine en République Démocratique du Congo». Mais, milite pour un seul objectif : développer une pensée urbaine profondément renouvelée dans ses principes et ses instruments, en vue de conduire l'indispensable aggiornamento de la gouvernance des villes congolaises, et permettre à l'Etat de retrouver des marges de manœuvre éclairées et des capacités d'agir inédites. Cet ouvrage de 61 pages fait partie intégrante de la matrice le « Livre Bleu, 34 projets pour bâtir le nouveau Congo », paru le 3 avril 2018.

Sans la pensée, l'action est farce...

Tout effet a sa cause. Rien n'arrive pour rien. Pour assurer un service de transport efficace autant dans son aspect quantitatif que qualitatif, il faut un système de mobilité urbaine bien encadré aussi bien institutionnellement que financièrement par les pouvoirs publics.

Or, en République Démocratique du Congo, estime l'auteur de l'ouvrage, l'environnement anarchique des infrastructures routières, où les autobus, les taxis, les taxis-bus, les motos-taxis et les pousse-pousse se disputent les artères urbaines avec les voitures particulières, les piétons, les marchands ambulants et les étals des petits commerces aux abords des routes, montre et démontre l'insouciance des pouvoirs publics face au développement « d'un urbanisme de débrouillardise et du laisser-faire », qui déshonore l'humanité que nous représentons au cœur de l'Afrique.

Le choix nous appartient de vouloir librement penser la société congolaise nouvelle qui va honorer notre vie humaine spécifique. Cette transformation n'est possible que par le préalable de la pensée, déclare M. Mumengi car "sans la pensée, l'action est farce, comme sans l'action, la pensée est futile. Mieux, ce qui se fait sans que la pensée ait tout pensé, afin que tout soit bien pansé, se réalise sans lendemain".

Didier Mumengi par ce « LIVRE BLEU pour Taxis, Taxi-bus et Moto-taxi », nous invite à nous concentrer sur ce nouveau système de mobilité urbaine qui va transformer en profondeur les entités urbaines de notre pays, pour enfin nous amener, pierre après pierre, à la destination de notre espoir de « Bien-Vivre Ensemble ».

"Soyons nombreux à regarder vers la lumière du nouveau Congo qu'émet le « Livre Bleu », au lieu de rester dans la noirceur de ce qui torture nos consciences", martèle-t-il.

De l'auteur

Didier Mumengi est formateur en management, chercheur en intelligence économique et stratégique. Homme politique, ministre honoraire du temps de Laurent Kabila, il est écrivain et compte à son actif une dizaine d'ouvrages. Il est lauréat 2014 du prix national du Mérite de la culture et des arts. Il a été lauréat du «Prix Européen de littérature Congolaise » en 2007, du Prix Lovo du meilleur livre congolais de l'année 2015, et récipiendaire des médailles d'or et d'argent du « Prix national du Mérite de la Culture et des Arts » en 2014.