Congo-Kinshasa: JIF-20 mars 2019 - "en français... s'il vous plaît !"

Ce 20 mars encore, comme chaque année, le monde francophone et pas que, va célébrer la Journée internationale de la Francophonie. De ce fait, la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, a rendu public le slogan principal de cette année, à savoir : « En français... s'il vous plaît ».

Ce dernier véhicule tout un message. En fait, il est essentiel de savoir que l'image d'une langue moderne est apte à nommer toutes les réalités du monde d'aujourd'hui, que ce soit dans les domaines du numérique, de l'économie, des sciences, des médias...

En effet, en cette date de la célébration de la journée internationale de la francophonie, il sied de signaler que c'est à l'issue de la deuxième conférence intergouvernementale où il a été signé le 20 mars 1970, le traité ayant entraîné la création de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) qui porte actuellement le nom d'Organisation internationale de la Francophonie. Laquelle organisation regroupe 88 Etats comptant plus de 220 millions de francophones sur les 5 continents avec comme mission de promouvoir la langue Française et la diversité culturelle et linguistique, mais aussi la paix, la démocratie et les droits de l'homme. L'OIF appui aussi sans relâche l'éducation et la recherche afin de développer la coopération.

En effet, le slogan de cette année "En français... s'il vous plaît", s'adresse aux jeunes francophones pour leur démonter qu'ils ont la chance de parler l'une des langues phares du monde moderne, "saisissez-là ! Faites preuve d'imagination et de créativité, en français ! La comédienne et humoriste burkinabè Roukiata Ouédraogo étant la marraine de la JIF de cette année, sensibilise son public à la richesse et aux influences de la langue française grâce aux mots, à leur sonorité ainsi qu'à leur diversité".

Notre cher grand et beau pays, la République Démocratique du Congo, est la première nation Francophone au monde, mais est-ce que la population congolaise est-elle réellement Francophone ? A cette question, les kinois ont eu à y répondre et nous avions rencontré deux avis complètements différents. La RDC est loin d'être Francophone, déclare un jeune étudiant, puisque la grande partie de notre population est analphabète et même illettrée. Et, il y a quand même eu un avis contre ceux-là qui louaient les congolais suite à leur maîtrise de la langue non seulement le parler, mais aussi à l'écrit !