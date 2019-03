Congo-Kinshasa: Kikwit - Le NOLEC et la NSCC évaluent l'implication des femmes et des jeunes aux dernières élections

Le Noyau local d'éducation civique (NOLEC), une plate-forme regroupant une dizaine de structures intervenant dans le domaine de la démocratie et des droits humains dans la ville de Kikwit, province du Kwilu, ainsi que la Nouvelle société civile congolaise (NSCC), une des organisations non gouvernementales de droit congolais, ont évalué l'implication des femmes et des jeunes lors des élections présidentielles et législatives qui avaient eu lieu le 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo (RDC).

L'évaluation a eu lieu lundi 11 mars 2019 au bureau du NOLEC dans la commune de Nzinda. Femmes, jeunes (filles et garçons) et quelques hommes y ont été présents. Cela s'inscrit dans le cadre du projet dénommé "Promotion de l'éducation civique et électorale pour un engagement actif des femmes et des jeunes". Ce projet est financé par l'Union européenne, un des partenaires de la RDC.

La délégation de la NSCC venue de Kinshasa, capitale de la RDC, a saisi cette opportunité pour rappeler les méandres de ce projet, sa philosophie de travail et les résultats à atteindre. La délégation a aussi rappelé les notions relatives à la décentralisation en vue d'atteindre les élections municipales et locales qui devront avoir lieu prochainement en RDC.

Quant à l'évaluation comme telle, les participants à la TEP ont relevé plusieurs points positif ou des forces : Un engouement très remarquable des femmes, des jeunes et même des papas aux différents centres et bureaux des votes pour élire ; Il y a eu des femmes candidates pour la députation nationale et provinciale ; Une femme a été élue députée nationale pour la circonscription de Kikwit ; Quelques femmes et jeunes ont été présidentes et présidents de certains bureaux de vote ; Plusieurs femmes et jeunes ont facilement manié la machine à voter malgré des informations faisant état de complication de cet outil informatique.

Les participants à la TEP ont remarqué une patience accrue des femmes et jeunes à pouvoir voter coûte que coûte malgré l'affluence de la population ; Des jeunes se sont engagés ardemment à sillonner et surveiller gratuitement les centres et bureaux des votes jusqu'au matin du jour suivant pour qu'il n'y ait pas fraude ; Il y a eu des femmes et jeunes observateurs et témoins des candidats et partis politiques lors de ces élections ; L'antenne de la CENI Kikwit dirigée par une femme...

La TEP a permis de dégagés aussi quelques points négatifs concernant le sujet susmentionné. Par exemple : Assez de femmes se sous-estiment encore pour avoir des ambitions politiques ; Plusieurs témoins femmes et jeunes n'étaient pas bien formés ou ne l'étaient pas du tout ; Beaucoup de femmes n'ont pas voté pour leurs consœurs femmes qui étaient candidates ; Plusieurs partis politiques n'ont pas aligné plusieurs femmes sur leurs listes déposées au niveau de la CENI.

Plusieurs femmes et jeunes ont eu du mal à retrouver leurs noms sur les listes des électeurs qui étaient affichées, pour la plupart des cas, le même jour du vote ; Les noms de plusieurs femmes et jeunes ont été omis par la CENI. Conséquences : ces électeurs et électrices n'ont pas voté ; Beaucoup de femmes candidates n'ont pas été accompagnées et appuyées par leurs partis politiques respectifs ayant comme conséquence le fait qu'elles n'aient pas battu campagne etc.

Face à cette situation, les participants à la TEP ont formulé un certain nombre de recommandations à l'endroit de la NSCC, du NOLEC, du parlement, de la CENI...

Les participants ont, par exemple, demandé à l'actuel parlement d'enlever l'article de la loi électorale qui parle du "Seuil national". Selon eux, cette disposition n'a pas facilité plusieurs candidats députés à gagner des élections malgré le fait qu'ils soient votés par la base de leurs circonscriptions électorales respectives.