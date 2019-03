Congo-Kinshasa: Linafoot - Lubumbashi Sport bat Sanga Balende in extremis 4-3

Le FC Lubumbashi sport a battu in extremis Sa Majesté Sanga Balende 4-3, mardi, au stade Frédéric Kibasa Maliba, en match comptant pour la 23ème journée du 24ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Un match très intéressant marqué par beaucoup de rebondissements. Dès le coup d'envoi, les "Sang et Or" amorce une action de contre, Boka Isaac lâche un centre de gauche à rat de gazon, et repris malencontreusement par Kabelwa Kakoko (4ème) qui va tromper son propre gardien pour un auto-but. C'est l'ouverture du score. Un peu plus loin (23ème), le même Isaac Boka revient avec un autre centre au second poteau qui trouve cette fois-ci le pied droit du ghanéen Isaac Amoha pour le deuxième but.

Loin de baisser les bras, les Kamikazes lushiois se jettent à fond et obtiennent deux buts, coup sur coup, juste avant d'aller en pause. D'abord, cette réduction du score de Kabwe wa Batu (40ème) qui a achevé un missile de Kateng Kawang, puis, l'égalisation de Cyril Mutwale (44ème). Et, la mi-temps intervient sur ce score de parité (2-2). A la reprise, après un bon spectacle, une très bonne circulation du ballon de part et d'autre, Sanga Balende trouvera finalement la faille dans un coup-franc bien exécuté par ce diable Ghanéen, Amoha, repris de la tête par le joueur Ngoyi pour le troisième but. Les Saints et les Anges de Mbuji-Mayi reprennent l'avantage au score. Curieusement, une joie qui ne sera que courte durée, car, les locaux vont à la minute qui suit marquer leur troisième but pour l'égalisation (3-3), doublé de Mutwale. Quel match !

Et, comme si cela ne suffisait pas, alors qu'on jouait les arrêts de jeu, le même Mutwale, dans son grand jour, puise dans son savoir, et marque de belle manière le but du break, un quatrième but assassin, soulevant tout le monde au stade. Une véritable remotada qui a fait encore couler Sanga Balende à Lubumbashi.

Par cette victoire, Lubumbashi Sport totalise 21 points en 22 matches joués. Tandis que Sanga Balende qui n'a plus gagné le moindre match dans ce championnat depuis le 30 janvier, reste 26 points en 21 matches joués.

Le championnat se poursuivra mercredi avec le match Rangers - Don Bosco, au stade Tata Raphaël, à Kinshasa.