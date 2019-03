Madagascar: Tennis / Championnat d'Afrique-Australe - Les Malgaches impressionnent

Le championnat d'Afrique-Australe par équipe U12 de tennis bat actuellement son plein à Bulawayo, Zimbabwe. Les équipes malgaches partent favorites dans cette compétition.

A l'issue des deux premières journées de compétition, les représentants malgaches ont justifié leur statut. Les garçons ont jusqu'ici réalisé un parcours sans faute en s'imposant respectivement face à la Namibie et le Malawi. Hier, les protégés de Ando Rasolomalala a remporté largement les trois rencontres. Dans le match du simple numéro 1, Fays Nicolas s'est imposé face à Yssel Ruben en deux sets, 6/0 et 6/3. Alvin Andrianavalona a disposé facilement de Calitz Ruan (6/0, 6/1) dans le match du simple numéro 2. Le match du double n'était qu'une simple formalité pour Hasina Ranaivo et Alvin contre Ruan et Jacob,6/0, 6/1. Avant cette rencontre contre Malawi, c'est par 3 victoires à 0 que les Malgaches ont battu les Namibiens.

Dans la catégorie féminine, les Andraina Mitia Voavy, Iriela Rajaobelina et Lucie Rakotondrainibe étaient tout simplement plus techniques et fortes face à la sélection du Lesotho. Elles ont remporté aisément la confrontation par trois victoires à zéro. Hier, très tard dans la soirée, elles ont affronté les Sud-Africaines, autres favorites de la compétition. Des tickets pour les Championnats d'Afrique-Australe par équipe des U12 sont en jeu au Zimbabwe.