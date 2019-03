Madagascar: Arène internationale - Madagascar présent aux quatre coins du monde

Madagascar conforte sa présence dans l'arène internationale au plus haut niveau.

L'alternance démocratique à la tête de l'Etat, ouvre les portes des séminaires et ateliers internationaux à Madagascar qui effectue son retour sur la scène mondiale.

Un conseil de gouvernement s'est tenu toute la journée d'hier au Palais de Mahazoarivo. Et ce, 5 jours après celui du 14 mars dernier durant lequel une cinquantaine de communications verbales se trouvaient à l'ordre du jour. Presque la moitié d'entre elles porte sur des participations à des réunions internationales passées ou à venir. Cela a commencé par la réunion du Conseil des ministres de la SADC du 15 au 16 mars 2019 à Windhoek, Namibie ; Elle sera suivie dans la même ville de celle des ministres de la Justice de la Communauté de Développement d'Afrique Australe du 25 au 29 mars.

Volobe. Il y a eu ensuite la Table ronde des investisseurs les 18 et 19 mars à Paris avec à l'ordre du jour, le projet hydro-électrique de Volobe. Presque simultanément, s'est tenue le 18 mars à Livingstone en Zambie, la 5ème session du Programme de formation au droit et aux politiques humanitaires en Afrique. 14ème conférence bancaire de la CII-EXIM sur le partenariat Inde-Afrique du 17 au 19 mars dernier à New Dehli. Réunion régionale pour l'Afrique du programme sur les espèces d'arbres CITES à Dar es Salam du 11 au 15 mars 2019. Madagascar est également invité à la première Exposition Economique et Commerciale sino-africaine à Changsha, dans la province du Hunan en Chine, du 27 au 29 mars 2019.

Démission. Participation également à l'atelier régional sur la Planification Spatiale Marine du 28 au 29 mars 2019 à Dar es Salam en Tanzanie. Madagascar sera aussi représenté au 7ème Forum mondial sur l'Education et les Compétences les 23 et 24 mars à Dubaï par la ministre de l'Education nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel qui est pourtant tenue de donner sa démission pour cause de candidature aux législatives.

Rome. La Grande Ile sera aussi de la partie le 25 mars à Naivasha, Kenya, lors de l'Atelier de formation d'agents recenseurs aux directives concernant les outils révisés et harmonisés de caractérisation d'inventaires et de suivi des Ressources zoogénétiques. Madagascar ne manquera pas non plus la 14ème session de la Commission des mesures phytosanitaires du 1er au 05 avril à Rome.

Espagne. Ensuite, il y aura l'Exposition internationale d'horticulture à Beijing, Chine du 29 avril au 07 octobre ; l'atelier de renforcement de capacités pour la coordination et la programmation de la nutrition dans le cadre du Programme Régional de Sécurité Alimentaire (PRESAN ) les 27 et 28 mars à Maurice ; l'atelier de partage d'expériences Sud-Sud pour la promotion de l'emploi des jeunes dans l'agriculture les 28 et 29 mars à Dakar ; la VIème Conférence mondiale sur l'agriculture familiale intitulée : « Une décennie pour améliorer la vie des agricultrices et agriculteurs familiaux », du 25 au 30 mars à Deno Bilbaoe, Espagne ; le stage de formation sur la « Gestion intégrée des fléaux » du 18 au 31 mars en Egypte.

France. Madagascar participera par ailleurs, à la réunion ordinaire des hauts fonctionnaires responsables de l'Energie de la SADC et la conférence « The Power and Electricity World Africa 2019 » du 24 au 30 mars à Johannesburg, en Afrique du Sud. Présence malgache aussi à la quatrième édition du « Rendez-vous des affaires du Maritime » au Port Lorient La Base, en France du 28 au 30 mars. Idem pour la conférence internationale de RIFRES (Réseau International Francophone pour la Responsabilité Sociale en Santé) du 20 au 26 mars à Rabat, Maroc.

Washington DC. Participation aussi au 2ème atelier de préparation de la 18ème Conférence de la CITES du 21 au 22 mars 2019 à Johannesburg ; à l'atelier « Unlocking private sector finance for sustainable forestry » du 20 au 22 mars à Washington DC ; au 3ème Forum de l'Alliance Africaine pour une Agriculture face au climat (CSA) les 27 et 28 mars à Dakar, Sénégal ; à l'atelier régional sur « La protection sociale, le transfert de fonds et la réduction de la pauvreté à long terme » à Arusha, en Tanzanie du 02 au 05 avril. L'atelier de formation à Noida en Inde du 22 mars au 28 avril verra également la participation de Madagascar qui est sollicité aux quatre coins du monde et reprend sa place au plus haut niveau dans le concert des Nations, deux mois seulement après l'investiture du président Andry Rajoelina. Le propriétaire de l'Arena à Ivandry retrouve l'arène internationale à l'allure d'un TGV.