Madagascar: Présentation de presse - Première africaine pour l'Adventure 790 R

Madagascar est le premier pays africain à proposer la KTM Adventure 790 R. Le nouveau trail midsize de KTM a été présenté à la presse, le samedi 9 mars.

Les inconditionnels de KTM ont été séduits par l'Adventure 790 R

Pourquoi les concessionnaires se tournent-ils vers les trails à Madagascar ? Pour la simple raison que ces motos sont les mieux adaptées aux conditions locales, du fait de leur robustesse et de leur capacité à franchir les terrains accidentés. C'est dans cette optique que Madauto a dévoilé la KTM Adventure 790 R, il y a dix jours à Andraharo. Une présentation en deux temps, pour les clients le vendredi 8 mars, et pour la presse le samedi 9 mars. Pour précision, KTM produit deux modèles de l'Adventure 790. La version standard est plutôt typée route. Tandis que la version R, disponible à Madagascar, se destine plus au mode tout-terrain. La Grande île est le premier pays du continent à recevoir ce nouveau millésime, avant même l'Afrique du Sud.

« You spoke, we listened ! » C'est avec ce slogan que la marque autrichienne lance cette nouvelle machine. La firme de Mattighofen répond ainsi à un besoin exprimé par bon nombre de ses inconditionnels, à savoir un trail de moyenne cylindrée, équipé d'un twin parallèle. Une politique de proximité très appréciée qui fait sa force.

Deux réservoirs latéraux

Le nouveau trail bénéficie de deux réservoirs supplémentaires sur les côtés

L'Adventure 790 R repose sur le même moteur que le roadster Duke 790, sorti l'an passé. Affichant une cylindrée de 799 cm3, le LC8c délivre une puissance de 95 chevaux et un couple de 88 Nm. Le moteur est abreuvé par un réservoir atypique, qui fait la particularité de ce nouveau modèle. En effet, outre le contenant traditionnel au-dessus du cadre, on retrouve deux cuves supplémentaires, installés sur les côtés. Plus de carburant embarqué signifie plus de kilomètres bouclés. Ce choix permet également de rabaisser le centre de gravité. La capacité totale atteint désormais 20 litres, pour 450 km d'autonomie.

Ce moteur compact est utilisé comme élément porteur du cadre. Toujours à propos de la partie cycle, la machine repose sur des jantes rayonnées de 21' et 18'. À propos du freinage, l'ABS Bosch 9.1 se démarque par des fonctions en virage et un mode tout-terrain.

189 kg à sec

L'instrumentation se démarque par un écran TFT couleur

Au niveau suspensions, elle est équipée d'une fourche inversée WP de 48 mm et le monoamortisseur WP. Sachant que l'Adventure 790 R est surtout destinée à un usage offroad, la garde au sol augmente par rapport à la version standard, soit 263 mm. Quant à la hauteur de selle, elle est perchée à 880 mm. Sur la balance, l'ensemble affiche 189 kg à sec. Comme d'habitude, le poids joue en faveur de l'autrichienne, par rapport à ces rivales du segment.

En se penchant sur ces quelques particularités de ce nouveau millésime, une évidence apparait. KTM a mis à contribution les expériences acquises en compétition tout-terrain. À titre d'exemple, le système de réservoirs supplémentaires est tiré directement des motos du Dakar. Tout a été fait pour offrir le meilleur trail midsize du marché.

Quatre modes de conduite

Le phare avant en tête d'insecte, signature unique de KTM

L'instrumentation est confiée à un écran TFT couleur, comme sur tous les derniers modèles de la firme de Mattighofen. On y choisit notamment les différents modes de conduite, quatre au total. Citons le mode Street pour rouler sur bitume, le mode Offroad pour sortir des sentiers battus, le mode Rain pour assurer un maximum de sécurité sous la pluie et le mode Rally pour les amateurs de randonnées sportives en mode tout-terrain. La navigation sur l'écran se fait à l'aide du commodo de gauche. Un écran qui s'adapte à la luminosité ambiante, pour offrir une visibilité accrue.

Des enveloppes destinées au TT

L'Adventure 790 R est montée sur des pneus Metzeler Karoo 3. Un choix dédié à la pratique du tout-terrain, vu le offroad de ses enveloppes, 90/90-21 à l'avant et 150/70-18 à l'arrière pour les dimensions. Comme quoi, cette moto n'est pas faite pour un usage urbain, mais pour les longues randonnées en pleine campagne.

Ergonomie différente

La présentation à la presse s'est tenue le samedi 9 mars

Plusieurs éléments ergonomiques diffèrent le modèle standard de la R. Devant, on remarque immédiatement un garde-boue placé plus haut sur la R. Sur la version standard, on retrouve une épaisse selle en deux parties, avec poignées de maintien à l'arrière. Celle de la R, par contre, se fait plus plate et d'un seul bloc. Pour le reste, c'est du pareil au même, notamment au niveau du phare typique des nouvelles KTM, en forme de tête d'insecte.