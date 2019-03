Sénégal: Un accroissement des prix des « boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » au 4eme trimestre 2018

Les prix des « boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » se sont relevés de 3,7% au quatrième trimestre 2018, en rapport avec l'évolution des prix des tabacs et stupéfiants (+4,9%) selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd).

L'appréciation des prix des cigarettes est consécutive à la décision de l'Etat d'augmenter de 20% les droits d'accises applicables aux tabacs.

En variation annuelle, ils se sont raffermis de 10,0%, en raison de l'augmentation des prix des vins et boissons fermentées (+0,7%), des tabacs et stupéfiants (+13,0%) et des bières (+2,4%).