Soudan: Note d'entente signé entre l'Université du Soudan et les universités indonésiennes

Khartoum — L'Université du Soudan pour la science et la technologie a signé, mardi trois note d'entente avec des universités indonésiennes.

Le directeur de l'Université du Soudan pour la science et la technologie, Prof. Rashid Ahmed Mohamed Hussien a signé pour son université et le vice-président de l'université Dar Al-Najah a signé pour l'université.

Deux parties ont convenu de renforcer les relations communes entre le Soudan et l'Indonésie, en plus de la coopération et de l'échange d'experts étudiants et en personnel.

Les deux parties sont également convenues de former des académiciens et des professionnels et d'organiser des projets de recherche universitaires et conjoints ainsi que de coopérer dans le domaine de l'enseignement supérieur.