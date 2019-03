Afrique: Elim CAN 2019 - Bénin/ Verdon - « C'est le collectif qui va parler » face au Togo

La 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 se déroulera du 22 au 24 mars. Dimanche à Cotonou, le Bénin offre son hospitalité à son voisin le Togo pour un duel fratricide en vue de la qualification pour Egypte 2019.

Dans ce groupe D des éliminatoires de la CAN 2019, les Béninois sont en ballotage favorable, puisqu'ils comptent deux points d'avance sur le Togo et la Gambie, l'Algérie étant déjà qualifié. Une victoire leur assurerait d'être du voyage en Égypte. Un nul, conjugué à une victoire gambienne, les ferait en revanche reculer à la troisième place. Et dans l'hypothèse où le Togo viendrait à s'imposer, il doublerait inévitablement le Bénin et la Gambie.

Les Ecureuils connaissent l'enjeu de cette sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019. Olivier Verdon et ses coéquipiers sont conscients de la nécessité de cravacher dur afin d'arracher le ticket qualificatif pour le pays des Pharaons, ce qui passera par un bon résultat le 24 mars prochain.

Interrogé à la fin de la première séance d'entrainement des Écureuils du Bénin sur le fait de savoir comment il affûte déjà les armes pour ce grand derby entre voisins, Olivier Verdon avait répondu: « On a beaucoup confiance en nous. On a six (06) jours pour se préparer. Dimanche prochain on sera prêt. En plus on est chez nous. Avec le public, on va le faire. (... ) c'est le collectif qui va parler pour nous dimanche. On est une équipe vraiment solide. Et avant d'être des joueurs, d'abord on est une famille. On est tous des frères. On a le même sang », a confié le défenseur central de Sochaux.