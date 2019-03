Afrique: Elim CAN 2019 - Algérie-Gambie menacé ?

Assurée de terminer en tête du groupe D des éliminatoires de la CAN 2019, l'Algérie reçoit la Gambie pour un galop d'essai sans grand enjeu pour les Fennecs. Cette rencontre prévue pour le vendredi 22 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida pourrait être décalé de 24h à cause de la situation socio-politique en Algérie selon nos confrères du Buteur.

En effet, ce match comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 risque d'être perturbé par les manifestations qui se tiennent sur le territoire algérien chaque vendredi, depuis presque un mois, revendiquant du changement. Ce vendredi, on annonce des manifestations monstres à travers tout le sol algérien où le peuple veut se faire entendre. Du coup, la menace pèse sérieusement sur cette rencontre Algérie-Gambie.

« A la Confédération africaine de football, on suit avec intérêt ce qui se passe en Algérie, à cause du déroulement de matchs internationaux, concernant des rencontres de compétitions interclubs ou même éliminatoires de la CAN. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise de manière officielle, mais il faut savoir que la rencontre risque d'être décalée de 24 heures, soit reprogrammée le samedi, pour éviter une mauvaise organisation ce jour-là. Il est vrai que les manifestations s'arrêtent bien avant le coup d'envoi de la rencontre, mais par mesure de sécurité, la rencontre risque ainsi d'avoir lieu le samedi au lieu de vendredi », peut-on lire sur le site Le Buteur.

Depuis les premières manifestations de février 2019, les supporters sont aux avant-postes. Le vendredi 1er mars 2019, plusieurs groupes de supporters ont voulu se diriger vers le siège de la présidence. Le stade en Algérie est un exutoire de la colère des jeunes, largement dirigée contre les autorités. Le régime en est conscient.