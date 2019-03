Ile Maurice: Drogue - Aditish Oogarah devra faire preuve de patience

Après sa comparution en cour ce mercredi 20 mars. Aditish Oogarah a été reconduit à la prison de Beau-Bassin. La Bail & Remand Court se prononcera sur sa demande de liberté conditionnelle le 22 mars prochain.

Lors des débats sur la motion de remise en liberté, l'enquêteur Nundoo a été contre-interrogé par Me Siddhartha Hawoldar, l'avocat de l'homme d'affaires, et a confirmé que la valeur de la drogue est estimée à Rs 16 500.

Or, au début, la police avait évalué la drogue retrouvée en la possession du fils de Nandanee Soornack à Rs 26 536. L'enquêteur a aussi affirmé qu'Aditish Oogarah n'a pas indiqué la provenance de la drogue.

L'homme d'affaires de 30 ans fait face à deux accusations provisoires, nommément Drug Dealing (possession of synthetic cannabinoids for the purpose of distributing) et Drug Dealing (possession of cannabis for the purpose of distributing.)

Au magistrat, Aditish Oogarah a confirmé qu'il va adhérer aux conditions imposées par la cour. Il a aussi précisé que sa mère n'est pas au pays actuellement.

Pour rappel, 3.71 grammes de drogue synthétique avaient été saisis sur Aditish Oogarah le 12 mars dernier. Par la suite, lors de la perquisition de son domicile, 13.31 grammes de cannabis avaient été retrouvés.