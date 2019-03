Afrique: Elim CAN 2019 - Congo/ Konongo - « On va y laisser notre peau » face au Zimbabwe

Mission difficile mais pas impossible pour les Diables Rouges du Congo lors de leur déplacement au Zimbabwe dans le cadre de la 6eme et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Valdo Cândido et ses hommes sont condamnés à gagner dimanche pour obtenir le billet qui mène en Egypte.

Les Diables Rouges congolais sont dos au mur, mais s'assureraient une participation à la CAN 2019 en cas de victoire à Harare. Retenu pour ce choc par le sélectionneur Valdo, le latéral gauche Hugo Konongo a livré ses impressions à Football365 Afrique. « Le voyage s'est bien passé, on est tous bien arrivés. On a commencé à s'entraîner et se préparer », confie le joueur du Tcherno More Varna en Parva Liga (Ligue 1) bulgare.

Hugo Konongo est bien conscient de l'enjeu capital de cette rencontre, sans aucun doute l'une des plus importantes de l'histoire des Diables Rouges. « C'est un match très important pour tout le monde, pour nous, pour le pays... C'est une finale, un match comme on n'en joue pas tous les week-ends, qui peut nous permettre d'aller en phase finale de la CAN 2019, poursuit l'ancien joueur de Clermont et de Créteil. On va y laisser notre peau, on sait qu'il n'y a qu'une équipe qui sera heureuse à la fin du match. On va tout donner. On se prépare bien. »

Un match à haute tension qu'Hugo Konongo espère jouer. « Personnellement je suis très bien intégré, je suis content d'être là. Si j'ai la chance de jouer, j'essaierai de faire le match de ma vie pour espérer aller à la CAN. »

Tout reste à faire dans le groupe G des éliminatoires de la CAN 2019, où trois points séparent le Zimbabwe, leader, du Congo, dernier. Des Diables Rouges dans l'obligation d'un succès à Harare. Un nul serait en revanche suffisant pour les Guerriers