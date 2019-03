Afrique: Elim CAN 2019 - Alaixys Romao s'attend à un match difficile face au Bénin

Si le Bénin est en ballotage favorable, le Togo doit obligatoirement décrocher une victoire pour valider son billet pour la CAN 2019. Les deux sélections se donnent rendez-vous ce dimanche à Cotonou pour le compte de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN Egypte 2019.

Les Eperviers du Togo doivent obligatoirement gagner pour augmenter leurs chances de se qualifier pour la phase finale de cette CAN égyptienne. La sélection dirigée par Claude Le Roy se doit de gagner pour conserver ses chances de qualification. Pour aller réaliser l'exploit dans la capitale béninoise, le technicien français peut compter sur les services d'Alaixys Romao. Le milieu de terrain, auteur d'une excellente saison sous les couleurs du Stade de Reims, n'était plus apparu avec les Eperviers depuis la CAN 2017 au Gabon. Condamnés à gagner pour aller en Egypte, les hommes de Claude Le Roy bénéficieront de la grande expérience du joueur de 35 ans.

«Le groupe est jeune et a de la qualité. C'est intéressant de revenir dans ces conditions-là, il y'a pas mal de choses à faire et c'est de bonne augure pour la suite. Ça va être un match très difficile parce que c'est un match de qualification, si tu gagnes, tu passes pour la prochaine CAN, donc ça va être un match très difficile, physique et en plus c'est à l'extérieur, c'est à nous de travailler sur notre jeu, d'être concentrés de façon à ne rien à perdre, on a tout a gagné, il faut être sereins, confiants en nos qualités, et en ce que le coach va nous demander et faire une chose de bien là-bas,» a laissé entendre le joueur.

L'ancien joueur de Marseille n'a pas caché sa joie de retrouver le nid des Eperviers. « Je suis content de revenir en sélection, je pense que les supporters sont contents aussi, et je pense qu'on a besoin d'eux à Cotonou pour le match de dimanche, c'est très important ; voilà qu'ils nous tiennent jusqu'au bout et comme ça on pourra faire quelque chose de grand ensemble,» dit-il.

Les Togolais devront impérativement s'imposer contre les Écureuils de Michel Dussuyer s'ils veulent accompagner l'Algérie, déjà qualifiée.