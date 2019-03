Soudan: Al-Hassan - Nous unirons nos efforts à ceux des Loyaux au Qibla et aux Sectes Soufies

Nyala — - Cheikh Al-Zubair Ahmed Al-Hassan, Secrétaire Général du Mouvement Islamique du Soudan a souligné que le Mouvement entretient de bonnes relations avec Khalawi Hameshkoreb basées en fraternité forte en Allah et le soutien à la religion, en notant les nombreuses activités menées par le Mouvement à Hameshkoreb, en particulier la Migration vers Allah, le Tout-Puissant, qui a continué à projeter pendant trois jours rempli de D'Awa à Allah, en notant que le Mouvement Islamique se joindra à la main avec le peuple de Qibla et les Sectes Soufies et des bonnes Personnalités de tous les Groupes de la Société Soudanaise pour soutenir et développer les Khalawi (écoles coraniques) et d'améliorer leur environnement et la régularité des élèves dans les écoles et les universités, en soulignant que la présence de Khalawi Hameshkoreb dans le Sud-Darfour n'est pas nouvelle et le peuple du Darfour est un peuple épris du Saint Coran.

Cheikh Al-Zubair quand il a adressé Mercredi à Nyala, aux célébrations de l'Etat du Sud-Darfour de la graduation de 500 Récitants du Coran de Khalawi Sheikh Sulaiman Ali Beatie Hafez des Etats du Darfour (320 Hommes et 120 Femmes) dans la fin de la Session du Cheikh Mahmoud Ali Beatie, en présence du Gén. Ahmed Ali Abu Shanab, Wali de l'Etat du Sud-Darfour, Sheikh Sulaiman Ali Beatie et un nombre de Sheikh et Oulémas du Mouvement et des Officiels Gouvernementaux.

Cheikh Al-Zubair a fait l'éloge des Khalawi Hameshkoreb dans la publication du Coran dans plusieurs régions du Soudan et a appelé non seulement à limiter la Récitation du Coran aux jeunes, mais aussi à encourager de rejoindre leurs familles.

Pour sa part, le Gén. Abu Shanab a dit que l'Etat du Sud-Darfour est un Etat du Coran, soulignant que la graduation des récitants du Coran à Nyala était bonne et bénédiction pour le peuple de l'Etat du Sud-Darfour, qui est complètement Sûr et Sécurisé.

Wali de l'Etat du Sud-Darfour a évoqué les effort de Khalawi de Beatie, de Cheikh père Fondateur dans la propagation de l'Islam et de la Récitation de Coran qui ont fait un grand nombre des cœurs des musulmans remplis avec le souvenir d'Allah Tout-Puissant..