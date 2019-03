Afrique: Ligue des champions - Mamelodi Sundowns - Al Ahly, gros choc des quarts

En marge de celui de la Coupe de la Confédération, la CAF a également procédé au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions. Les affiches sont alléchantes.

Notamment, un certain Mamelodi Sundowns - Al Ahly ou un match entre le vainqueur de 2016 et l'octuple victorieux et recordman de titres dans la compétition.

Ailleurs, Simba de Tanzanie qui est qualifié pour la première fois pour cette étape du tournoi sera face au TP Mazembe.

Le Horoya avec son nouvel entraineur Didier Gomes da Rosa jouera contre le Wydad Athletic Club.

Puis le CS Constantine sera face au tenant du titre de l'Espérance de Tunis.

En demi-finales, s'affronteront les vainqueurs de Horoya AC/Wydad AC vs. Mamelodi Sundowns/Al Ahly SC et CS Constantine/Esperance Tunis vs. Simba SC/TP Mazembe.

Au programme, les quarts de finale se disputent en aller les 5 et 6 avril puis en retour les 13 et 13 avril.

Les demi-finales seront jouées les 26 et 27 avril et les 3 et 4 mai.