Sénégal: Fête du 4 avril - Le préfet de Mbour veut "un défilé inclusif et populaire"

Mbour — Le préfet du département de Mbour (ouest), Saër Ndao, souhaite que la commémoration du 59e anniversaire de la commémoration de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale soit "une réussite totale" avec "un défilé inclusif et populaire".

"L'année dernière, le défilé a été une réussite totale. C'est ce qu'on a voulu reconduire cette année pour parfaire l'organisation de cette année", a indiqué le chef de l'exécutif départemental qui soutient que le site de la précédente édition, "Terminus", sera maintenu pour atténuer les désagréments au niveau de la circulation routière dans cette ville-carrefour.

Saër Ndao présidait mercredi une réunion du Conseil départemental de développement (CDD) sur la préparation de la célébration de la fête nationale de l'indépendance du Sénégal.

"Forces de défense et de sécurité, un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale", est le thème qui a été choisi cette année par les autorités.

Quelque 240 élèves issus de six établissements scolaires, à raison de 40 élèves-défilants par école, vont défiler cette année, en plus des militaires, paramilitaires et autres corps habillés, en plus des écoles de sports, de formation professionnelle, les mouvements associatifs, etc.

"Tous les corps habillés (militaires et paramilitaires) participeront au défilé, sauf ceux qui ont un certain nombre de difficultés liées à leurs effectifs comme la MAC (Maison d'arrêt et de correction), et pour des raisons sécuritaires, on ne peut pas les faire défiler", a expliqué Saër Ndao.

Le préfet souhaite la "forte participation" des populations, avec la retraite au flambeau la veille du défilé du 4 avril qui constitue un moment de communion entre les forces de défense et de sécurité et les citoyens sénégalais.

"Nous invitons tout le monde à venir participer massivement à ce défilé", a lancé le préfet du département de Mbour à la fin de cette réunion du CDD.

Le commissaire central de la Police de Mbour, Mandjibou Lèye, le chef de service de la sécurité publique, le maire de la commune de Joal-Fadiouth, Bocar Diouf, des autorités militaires et paramilitaires, des représentants de certaines collectivités locales, etc., ont pris part à cette rencontre.