Congo-Kinshasa: Yumbi, Beni, Butembo, Kasaï, Kinshasa... Le FAR/Bandundu invite les Congolais à un culte d'hommage aux victimes

Nous étions comme vous ; ne nous oubliez pas si tôt ! Forts de ce cri de ralliement des morts, dans leur séjour dans l'au-delà de Dieu, les Sociétaires du FAR/Bandundu, entendez le Forum d'Associations des Ressortissants du Bandundu, dont le Député honoraire et Notable de cette province du pays, Jean-Marie Ntantu Mey ainsi que le Sénateur Sébastien Lessedjina I'kwame, pour ne citer que ces deux, organisent une messe de requiem en hommage aux compatriotes de Beni, Bundu dia Kongo, Butembo, Goma, Ituri, le Grand Kasaï, Kikwit, Kinshasa, Yumbi et Cie, qui ont succombé brutalement pour ou pendant les dernières élections du 30 décembre 2018. La célébration Eucharistique aura lieu ce vendredi 22 mars 2019, de 15h30' à 17h30', à la Paroisse Saint Augustin de Lemba. L'invitation est lancée à tous les congolais qui, de près ou de loi, comprennent l'envergure de cette messe pour le repos des âmes des fidèles défunts-martyrs.

«En hommage à nos frères et sœurs qui nous ont quittés brutalement pour ou pendant les dernières élections, le FAR du Bandundu organise une messe d'action de grâce. Il s'agit de nos compatriotes de : Beni, Bundu dia Kongo, Butembo, Goma, Ituri, le Grand Kasaï, Kikwit, Kinshasa, Yumbi... », lit-on dans le message d'invitation adressé à l'opinion publique. En effet, la messe aura lieu à la Paroisse Saint Augustin de Lemba, en date du vendredi 22 mars 2019, de 15h30' à 17h30. Les Organisateurs souhaitent, de ce fait, une cordiale bienvenue à tous les hommes de bonne volonté qui n'ont pas oublié la mémoire de ces dignes filles et fils du Congo-Kinshasa qui ont dû tirer leur révérence dans des conditions inhumaines, du reste, condamnables.

Hélas ! Si le grain ne meurt... se fortifient-ils. Il sied de souligner que cette messe en hommage à ces martyrs est organisée en collaboration avec, entre autres, l'Entente Interprovinciale de Kinshasa, Congo Uni Asbl, l'ECKO, le BAC, la DSCRD/Kwilu, le Front uni de l'ancienne province de Léopoldville et tant d'autres structures. Il faut dire que s'inspirant de la parole Divine selon laquelle ceux qui sèment dans les larmes, moissonnent en chantant, les têtes couronnées du FAR/Bdd exhortent toutes les classes sociales confondues des compatriotes à rehausser de leur présence cette messe de requiem.

Qu'est-ce que le FAR/Bdd ?

Brièvement, le Forum d'Associations des Ressortissants du Bandundu, en sigle le FAR/Bdd, est un cadre de concertation de plusieurs Associations autonomes et indépendantes, les unes les autres, qui travaillent en synergie pour l'intérêt général de cette province. Et ce, dans le respect de la différence d'opinions politiques et religieuses ainsi que de 4 Districts de cet espace géopolitique, à savoir, le Kwango, le Kwilu, Maïndombe et Plateau. Il s'agit d'un Forum qui encourage l'émergence de plusieurs Associations sectorielles au niveau de différents sous-groupes : Secteurs, territoires et Districts, pourvu qu'elles soient complémentaires et n'œuvrent pas pour le torpillement mutuel.

Car, soutiennent les auteurs, si chaque entité est bien organisée, l'ensemble ne pourrait qu'en tirer au bout du compte tous les avantages nécessaires. Ce Forum œuvre, à en croire les Initiateurs, pour le principe de plusieurs lampes allumées dans un village : « pour que si l'une ou l'autre d'elles s'éteint, que les autres qui demeurent encore allumées puissent continuer à éclairer la localité au profit de tous ». Pour cela, insistent-ils, le FAR/Bdd soutient ceux des frères et sœurs qui se distinguent et émergent dans l'un ou l'autre secteur de la vie nationale et les exhorte à se soutenir mutuellement à tout moment et en tout lieu. Le Bureau de Coordination nationale Praesidium est composé du Sénateur Sébastien Lessedjina I'kwame, Président de la CODELAC ; de M. Nzama Inenga, Président de l'ASSOREKWA ; M. Joachim Biwata Nswala, Président de l'UREBAND ainsi que l'Honorable Jean-Marie Ntantu-Mey, Promoteur du GARDB (Groupe d'Action pour le Renouveau et le Développement du Bandundu), pour ne plus citer l'Honorable Severin Ngamukuba E'mbombeng, autrefois Président de EYUKA du Plateau d'heureuse mémoire.