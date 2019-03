Congo-Brazzaville: Commerce - L'ambassadeur mondial de "Moët et Chandon" séjourne à Brazzaville

Le Français Pierre-Louis Araud est venu lancer les festivités marquant le cent-cinquième anniversaire de sa marque de Champagne. Lors d'une conférence de presse, le 19 mars, il a largement commenté l'aventure de la marque au Congo qui remonte à près de 116 ans, précisément en octobre 1903.

Le vin de Champagne est l'une des boissons les plus consommées dans le monde et connaît une croissance fulgurante. Il est indiqué pour presque tous les événements, notamment lors des réveillons, des cérémonies de mariage, des baptêmes, des fêtes d'anniversaire, des rencontres professionnelles, des sorties en boîte, des brunchs ou tout simplement le plaisir personnel.

À la tête d'une délégation des cadres du groupe français, Pierre-Louis Araud veut renouer avec ses partenaires et son réseau de distribution (les supermarchés) au niveau local et de la sous-région Afrique centrale. La particularité de ce vin, selon lui, reste son histoire et son héritage. « Moët & Chandon est la locomotive de la Champagne depuis 275 ans et reste le leader partout dans le monde », a estimé l'ambassadeur de la marque.

En tant que membre du groupe LVMH, Moët & Chandon est l'un des plus importants acteurs champenois par l'étendue de son vignoble (environ mille deux cents hectares et seulement un quart de ses besoins) et la diffusion de ses marques et son réseau de distribution. Le pari du modèle est que la qualité et le goût de son champagne doivent rester quasi inchangés : une palette aromatique suave, grillée et citronnée, des bulles fines, une texture douce, une bouche courte sans rusticité.

En marge des activités prévues cette année, notamment à Brazzaville et Pointe-Noire, les promoteurs du groupe réaliseront des expositions, des projections des films, y compris des descentes à domicile pour agrémenter et rendre inoubliables des manifestations familiales. Notons que le groupe est habitué à des événements de ce genre. Il est présent lors des projections des films, des tournages, des grandes compétitions internationales comme Roland Garros.

Le grand événement « Moët Grand Day » se déroulera le 22 juin prochain et sera un des points d'orgue des manifestations attendues ; l'objectif étant de joindre les consommateurs congolais à cette fête mondiale. « Il s'agit de renforcer ce lien très fort entre le peuple congolais et la maison Moët & Chandon pour continuer à écrire cette histoire durant les cent-cinquante prochaines années. Avec la perspective de vivre une année intense avec de nombreuses surprises. nous allons célébrer les moments les plus mémorables avec style, en compagnie de Moët & Chandon », a souligné Pierre-Louis Araud.