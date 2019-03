Congo-Brazzaville: Vie associative - Gaétan-Victor Oborabassi réélu président de l'Amunof

L'Association mutualiste des nostalgiques du football (Amunof) a refait confiance en son président sortant, à l'issue d'une assemblée générale élective tenue récemment à Pointe-Noire.

En plus de la réélection du président, Auguste Bernabé Mounzonga et Serge Benoît Oboyo ont été élus respectivement trésorier général et commissaire aux comptes pour l'exercice 2019-2021.

S'exprimant sur la réélection du président, l'un des membres de l'Amunof a signifié que les principales raisons sont fondées sur sa sobriété, son humilité, son sens de responsabilité et de l'adaptation des textes au contexte actuel. Parmi les soixante-seize membres actifs de l'Amunof, il n'y a qu'une seule femme, à savoir Joséphine Moufouma. L'association prévoit de clôturer le mois de mars destiné aux femmes par un match de gala qui l'opposera, le 24 mars au stade de la Base, à la sélection des footballeuses de Pointe-Noire.« Nos encouragements au président pour les efforts consentis au niveau de la ligue nationale de football et dans l'univers sportif de la ville océane », a indiqué l'orateur.

Interrogé sur la vie de l'association et de ses membres, Gaétan-Victor Oborabassi a rappelé que le septuagénaire, ancien footballeur international congolais, Jonas Bahamboula-Mbemba Tostao, l'un des membres de cette association, a soufflé, le 2 mars, ses soixante-dix bougies et la cérémonie s'est déroulée sous le patronage du préfet du département de Pointe-Noire. Le sponsoring a été assuré par les Brasseries et limonaderies du Congo. L'association envisage de participer, en juin prochain, aux activités de la foire foraine Djoka pe Ouesso et à la célébration, en février 2020, de son 25e anniversaire. Signalons que l'Amunof est créée le 5 février 1995, sa devise est Santé-amitié-solidarité.