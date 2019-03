Sénégal: L'Agence de la CMU adopte un programme de digitalisation des paiements des adhérents

Dakar — L'Agence de la Couverture maladie universelle (ACMU) a engagé "un ambitieux programme" de digitalisation des paiements de cotisation des adhérents dans les mutuelles et de recueil de dons et contributions pour son financement à travers une plateforme en ligne dénommée "Sunucmu", a appris l'APS.

L'Agence, créée en 2015, est dans "sa phase active de déploiement numérique et digital pour rendre le programme plus moderne, plus sécurisé et plus attractif au bénéfice des mutualistes et des prestataires de soins", a soutenu son directeur général, Mamadou Bocar Daff.

Il intervenait lors d'une rencontre préparatoire au lancement de ce dispositif, organisée mercredi au siège du bureau régional de l'Agence d'investissements des Nations unies, à l'intention des journalistes en santé membres de l'Association des journalistes en santé population et développement.

L'ACMU a choisi en effet de "donner la primeur aux médias" avant son lancement officiel en avril.

Ce dispositif de collecte électronique des cotisations et de financement participatif de la CMU déjà en ligne, permettra de faciliter l'enrôlement des bénéficiaires dans les mutuelles de santé, a indiqué le directeur général de l'ACMU.

Il devra aider également à "améliorer le financement du programme de la couverture maladie universelle grâce aux contributeurs (particuliers, diaspora, responsabilité sociale des entreprises, ONG... )".

"La réussite de cette nouvelle plateforme d'inclusion financière et sociale SUNUCMU demande l'appropriation, la mobilisation et l'engagement de toute la population sénégalaise grâce à la mise en œuvre d'une bonne stratégie d'accompagnement au changement de comportement", a estimé Mamadou Bocar Daff.

Avec la SUNUCMU, la possibilité est donnée à toute personne physique ou morale au Sénégal ou à l'extérieur, de pouvoir contribuer directement en se connectant sur la plateforme sans avoir besoin de se déplacer et de permettre l'enrôlement et la prise en charge des bénéficiaires finaux dans toutes les régions du Sénégal.

Cette plateforme fait partie du système d'information et de gestion intégrée de la CMU (SIGICMU), qui est en train d'être mise en place, a expliqué le docteur Daff.

Ce système conçu par la Direction des systèmes d'information de l'Agence en partenariat avec "Better than Cash Alliance" du système des Nations unies, va permettre "un bon suivi des indicateurs de performance, de rapprocher les bénéficiaires des prestataires de soins et enfin de fournir les informations nécessaires à une bonne prise de décision".

"C'est un véritable outil de pilotage ; ce système de dimension nationale permettra de traiter en temps réel certaines opérations", a souligné le directeur du SIGICMU, Mohamed Malick Sy.

Il s'agit de "garantir le ciblage des bénéficiaires, assurer l'effectivité des prestations et la lutte contre la fraude, optimiser les processus de traitement des factures, assurer la gestion intégrée, sécurisée des données et améliorer la collecte des ressources", a-t-il dit.

La plateforme déjà opérationnelle permet ainsi d'inscrire un adhérent en payant les frais en ligne sans se déplacer.

Aujourd'hui, 650 mutuelles à travers le Sénégal sont enregistrées sur cette plateforme.