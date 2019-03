Congo-Kinshasa: 49ème anniversaire JIF - L'Acofepe remet des cadeaux aux lauréates

A l'occasion du 49ème anniversaire de la journée internationale de la Francophonie, célébrée le 20 mars de chaque année et dont le slogan phare pour l'année 2019 est : « En Français... S'il vous plait », l'Association Congolaise des Femmes Journalistes de la Presse Ecrite, (ACOFEPE), a procédé à la proclamation des résultats d'un concours d'orthographe qu'elle a organisé du 4 au 18 mars de l'année en cours.

L'Acofepe a, dans la foulée, octroyé des cadeaux aux 18 lauréates ayant réussi à écrire avec moins de fautes ou sans faute.

Ce challenge concernait uniquement les filles ayant pris part à la première édition du concours d'orthographe français intitulée : « une écriture sans faute ». En marge de la célébration de la journée internationale de la Francophonie, ce mercredi 20 mars 2019 dans le beau cadre du Centre Culturel du Collège Boboto dans la commune de la Gombe, 11 écoles de la ville-province de Kinshasa et leurs lauréates ont été reparties dans 3 catégories, à savoir : 11 élèves pour le prix de la meilleure lauréate de son école de provenance, 4 élèves pour le prix de mérite et en fin 3 élèves pour le prix de l'excellence. Ce prix de l'excellence considéré les apprenants qui sont arrivés à écrire sans faute. Les heureuses gagnantes ont reçu les cadeaux de la part de la fondation "présent suisse", de l'ambassade du Canada et de la Monusco.

Satisfecit

Après avoir reçu leurs différents présents, les bénéficiaires ont, tour à tour, remercié leurs parents, enseignants ainsi que les organisateurs de l'événement et souhaité voir l'organisation d'autres éditions du concours d'orthographe dans les années à venir. Pour sa part, Madame Grace NGYKE, présidente de l'ACOFEPE et organisatrice de l'événement, n'a pas manqué de féliciter toutes les filles qui ont pris part à cette première édition lancée notamment dans le but d'encourager et d'élever la gente féminine à bien mériter la parité. Ce, avant d'émettre un vibrant appel à toutes les élèves n'ayant pas pris part à cette fête de la langue de Voltaire, de se rattraper lors des prochaines éditions qui seront organisées dans les tout prochains jours.