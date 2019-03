Ile Maurice: Rodrigues-Sports - Lancement du programme de « Natation pour tous »

communiqué de presse

La Commission de la Jeunesse et des Sports a organisé, le 17 mars 2019, une séance de détection pour les jeunes âgés de 8 à 15 ans à la piscine de Maréchal pour marquer le lancement du programme de « Natation pour Tous ». Environ 500 participants ont répondu à l'invitation de la Commission de la Jeunesse et des Sports.

L'activité a démarré par une séance de démonstration par des nageurs amateurs et des éléments de la National Coast Guard. Les dames qui participeront dans la compétition sportive féminine des Jeux des Femmes de l'Océan Indien ont également profité pour effectuer quelques séances de nage libre.

Les jeunes qui ont été conviés à la séance de détection avaient participé au programme « Anou Nazé » l'année dernière. La séance de détection était répartie en trois groupes principaux, notamment, les débutants, intermédiaires et avancés. Les participants sont venus des quatre coins de Rodrigues pour cet événement.

Lors du lancement du programme 'Natation pour tous', la Commissaire de la Jeunesse et des Sports, Mme Rose de Lima Edouard-Ravina, a annoncé que toutes les activités nautiques qui visent à développer la notion de la natation auprès de la population seront regroupées sous ce programme afin de promouvoir cette nouvelle discipline chez les plus jeunes et les moins jeunes.

Elle a salué l'engouement des enfants, des jeunes et des adultes pour cette nouvelle discipline. La Commissaire a souligné que les séances du programme « Anou Nazé » seront également étendues aux adultes. Des étudiants du primaire et du secondaire auront la possibilité de pratiquer la natation pendant leurs cours d'éducation physique ou après les heures de classes. De plus, le « Swim-Run » sera bientôt introduit pour permettre à un plus grand nombre de participants de bénéficier de ce programme. L'aqua sport et le waterpolo y seront aussi inclus.

A noter que la piscine de Maréchal à Rodrigues a rouvert ses portes au public le 17 mars 2019 après des mois de fermeture pour cause de réparation.