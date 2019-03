Mozambique: Victimes du Cyclone « Idai » au Mozambique - Message de condoléances d'Andry Rajoelina

« C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la violence du passage du cyclone « Idai » et de son terrible bilan qui a endeuillé le Mozambique ces deux derniers jours.

Dans ce moment de choc immense et de chagrin, j'adresse en mon nom personnel et celui du peuple Malagasy tout entier, mes plus sincères condoléances, et ma profonde solidarité au peuple Mozambicain frappé par cette catastrophe naturelle foudroyante. Mes pensées vont aux familles des victimes et aux nombreux blessés. Avec toute ma sympathie, Andry Rajoelina Président de la République de Madagascar ». Ce sont les termes du message de condoléances et de soutien que le président de la République Andry Rajoelina a adressé hier au gouvernement et au peuple mozambicain.

Le passage de ce cyclone au Mozambique a fait 200 morts et plusieurs milliers de sinistrés. Idai est considéré comme le cyclone le plus meurtrier ayant frappé l'Afrique Australe. Face à ce triste bilan, le numéro Un d'Iavoloha s'est empressé d'exprimer un message de solidarité envers les familles des victimes, ainsi qu'au gouvernement et à l'ensemble du peuple mozambicain.