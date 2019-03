Madagascar: Jean Ravelonarivo - « Nous soutenons Andry Rajoelina »

Le groupe JJ de l'ancien Premier ministre Jean Ravelonarivo a procédé hier, à un reboisement à Ambatomirahavavy.

Lors d'une interview qu'il a accordée à la presse, l'ancien Premier ministre Jean Ravelonarivo a déclaré qu'il faudrait rendre Madagascar comme étant une île verte, et ce, conformément à la déclaration du Président de la République, a-t-il souligné. Sur ce point d'ailleurs, il a fait savoir que « malgré que nous avons des candidats aux législatives, cela n'empêche pas une collaboration avec le pouvoir ». Et d'ajouter que « nous soutenons Andry Rajoelina, mais ce fait ne nous évite pas de présenter des candidats aux législatives».

Notons que lors de ce reboisement, plus de 700 plants ont été mis en terre, notamment des eucalyptus et des pins. Toujours est-il que, selon les explications d'un technicien, une traverse de 20cmX20 cm de 4 m coûte 60.000 ariary et qu'elle pouvait être vendue après 15 à 20 ans, soit à 120.000.000 d'ariary. Ce qui est rentable, contrairement à ce que disent les gens, a-t-il indiqué. De son côté, le DG de JJ groupe, Rakotomavo Hugues a souligné que lors du précédent reboisement, il n'y avait eu seulement que 60% de résultats, cette fois-ci- , ce serait de l'ordre de 70%, a-t-il indiqué.

Promotion immobilière. Faut-il rappeler que Jean Ravelonarivo a été Premier ministre de janvier 2015 en avril 2016, il a succédé à Kolo Roger et a été remplacé par Mahafaly Solonandrasana. Il a été également Directeur Général du Seimad (Société d'Equipement Immobilier de Madagascar) durant l'ère Ratsiraka. Il possède aussi un groupe de société dans le forage et l'adduction d'eau potable, la promotion immobilière, ainsi que des Bâtiments et Travaux Publics (BTP).