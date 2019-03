Madagascar: Pétanque / Championnats d'Afrique Dames - L'équipe malgache fin prête !

L'équipe malgache avec de gauche à droite Lila, Tita, Mirana et Hasina

Tous les feux sont au vert pour l'équipe féminine malgache de pétanque qui ira défendre nos couleurs à Tunis du 25 au 28 mars. L'entraînement au clos du CBT sous la direction de Tahiry Rarivomanana s'intensifie au fil des jours à tel point que les quatre dames ont décidé d'avoir des sparring-partners masculins. C'est dire...

« Madagascar a toutes les chances de faire bonne figure dans cette première édition du championnat d'Afrique en triplette féminine même si on ne se méfiera jamais assez des Tunisiennes qui ont l'avantage d'évoluer devant leur public et dans leur jardin », déclare Tahiry Rarivomanana qui a accepté de conduire cette formation féminine à Tunis et surtout dans un climat mis à mal par la suspension du président de la Fédération malgache de pétanque, Béryl Razafindrainiony, par le président de la fédération internationale, Claude Azema.

Un quatuor de charme. Plus diplomate, Tahiry Rarivomanana ne fait pas une fixation sur cette affaire entre la FMP et la FIPJP, et estime que sa mission première serait de conduire les filles au sacre. Et de rajouter que ces filles n'ont rien fait de mal et qu'elles n'ont rien à voir avec ce qui se passe en dehors du boulodrome.

Une attitude positive qui va certainement servir leurs intérêts. Car sur le papier, l'équipe malgache a des arguments à faire valoir avec un quatuor presque de charme où même Mirana qui reprend après une longue convalescence liée à la maternité n'est pas hors d'affaire.

Lila en pointe. La bouliste du 3FB ne va pas d'ailleurs seule à Tunis car il y a sa coéquipière Hasina et aussi Tita Kely d'UNOH Antsirabe. Les trois dames ont déjà ravi la 2e place du championnat du monde de 2017 en Chine sous la direction de l'entraîneur Dolys Randriamarohaja.

Lila du Bouliste Ialatsara Club Ambohimahasoa complète la liste. Un ajout très utile au groupe car en théorie, elle est la seule pointeuse du groupe car Mirana et Hasina sont plutôt à l'aise au milieu tandis que l'Antsirabéenne Tita est une spécialiste du tir.

Cette dernière ne sera pas pour autant engagée dans le concours de tirs de précision, selon les explications de Tahiry Rarivomanana qui estime qu'elle doit être préservée pour l'épreuve reine.

La délégation malgache quittera le sol malgache le samedi pour rejoindre Tunis via Nairobi. A noter qu'elle portera dans la foulée les couleurs d'Orange Madagascar qui a choisi d'être aux côtés de la pétanque malgache qu'elle a toujours soutenue, qu'il vente ou qu'il pleuve...