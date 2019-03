Cote d'Ivoire/Rwanda: Jonathan Kodjia - « Je veux montrer mes qualités au public d'Abidjan »

interview

Avant la rencontre de la sélection ivoirienne contre le Rwanda ce samedi, l'attaquant Jonathan Kodjia se livre à cafonline.com

Jonathan Kodjia, Ddans quel état de forme êtes-vous avant la rencontre de samedi ?

Je me sens très bien. C'est toujours un plaisir de venir en Côte d'Ivoire ; j'ai de bonnes sensations. Je suis content de retrouver mon équipe. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus.

Vous avez connu beaucoup de pépins physiques au cours de la saison, comment vous sentez-vous en ce moment ?

J'ai eu quelques douleurs. Ma blessure à la cheville m'a causé pas mal de problèmes. Mais aujourd'hui, je me sens très bien.

Y a-t-il une sensation particulière pour vous de disputer votre première rencontre avec les Eléphants au stade Félix Houphouet Boigny ?

Oui, tout à fait. Parce qu'à part les entraînements, je n'ai jamais disputé de match officiel, même en amical, sur ce stade.

C'est important pour moi de pouvoir jouer au « Félicia » et de démonter aussi au public abidjanais que j'ai des qualités. Je suis fier d'être Ivoirien et de défendre les couleurs nationales à la prochaine CAN, en Egypte.

Vous êtes déjà qualifiés avant cette dernière rencontre. Dans quel état d'esprit allez-vous l'aborder ?

Les journalistes et les supporters voient cette rencontre comme un match de gala, mais nous, on le voit différemment.

Ce match est déterminant pour la suite. Si on termine bien, on arrivera à la CAN très confiants et déterminés. Pour nous, cette phase se terminera mardi, après le match amical contre le Liberia.

Vous disputerez votre deuxième Can en Egypte. Comment l'appréhendez-vous après l'échec de 2017 au Gabon ?

La première fois, je n'ai pas eu l'opportunité de montrer mes qualités. Les souvenirs de cette CAN sont un peu regrettables parce que nous n'avons pas été bons et il y avait pas mal de choses négatives.

Nous avons rectifié beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de réunions ; nous nous sommes bien parlés et avons établi certaines règles. Nous avions mal débuté la campagne, mais aujourd'hui nous avons réussi à nous qualifier, cela prouve qu'on a réglé certaines choses.

Tout n'est pas encore parfait parce que sur certains matchs, il y a eu quelques erreurs. Mais nous avons fait l'essentiel, nous avons été solidaires et on sent désormais un groupe. Personne n'est individualiste, c'est essentiel pour une équipe qui veut gagner quelque chose.

Quel appel avez-vous à lancer au public pour la rencontre de samedi ?

Nous demandons au public de nous soutenir. Ils ont eu l'habitude de voir de grands joueurs dans la sélection.

Aujourd'hui peut-être que nous sommes moins connus et moins médiatisés mais nous avons de la détermination et nous sommes très fiers d'être Ivoiriens.