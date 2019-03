Angola: "Opération Transparence" s'étend jusqu'à la côte maritime

Luanda — L'opération Transparence, qui a débuté le 25 septembre 2018, sera étendue dans les prochains jours aux côtes angolaises pour prévenir et lutter contre la pêche illégale, le trafic de marchandises et de traite des êtres humains.

Le 25 mars prochain, les agences de défense et de sécurité vont commencer à patrouiller environs 1650 km de la côte atlantique, ainsi que de l'ensemble du plateau continental angolais, a déclaré lors d'une conférence de presse le porte-parole de l'Opération Transparence, le commissaire António Bernardo.

L'opération intégrera également la composante de l'Institut maritime portuaire d'Angola (IMPA), le Service national d'inspection des pêches et de l'apiculture (SNFPA) et le Service national d'inspection de l'environnement.

Selon le commissaire António Bernardo, les préparatifs en vue de l'extension de l'opération ont débuté le 18 février et quatre zones d'action ont été définies le long de la côte, à savoir la zone A, comprenant la côte de Cabinda et de Soyo ; la zone B qui couvre N'Zeto, Luanda et Cabo Ledo; la zone C : Lobito et Baía Farta; et la zone D, allant de la ville de Namibe à la baie des Tigres.

Le commissaire António Bernardo a déclaré qu'ils seraient impitoyables dans la lutte contre les infractions et qu'ils traduiraient en justice les personnes qui insisteraient à pratiquer des actes contraires à l'intégrité territoriale du pays.

Il a expliqué que dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, il existait une présence massive de navires sans autorisation de pêche.

Il a ajouté que le pays était également une route du trafic de drogue.

"Nous avons également la présomption que, par cette voie, les crimes de traite des êtres humains sont commis et il y a une très grande incidence de transbordement à grande échelle de carburant en mer, qui quitte notre pays illégalement", a-t-il fait savoir.

Parmi les infractions courantes dans les eaux territoriales angolaises figurent la pêche illégale, le trafic d'êtres humains et les tentatives débarquement d'immigrants clandestins le long de la côte nord, allant de l'enclave de Cabinda à la zone contiguë de la République démocratique du Congo, et au sud, dans la province de Namibe, à la frontière avec la Namibie.

D'autre part, le transbordement de carburant en provenance d'Angola est une "activité commune à combattre", a averti le commissaire qui a annoncé que les navires se trouvant dans les eaux territoriales seront inspectés, en raison du "changement constant que les opérateurs maritimes effectuent dans l'octroi de licences".

"Tout cela est dû à diverses situations politiques et économiques dans certains pays du golfe de Guinée, qui ont des effets négatifs sur l'activité économique en Angola, qui doit défendre ses intérêts et sa souveraineté nationale", a déclaré le commandant provincial de la police nationale à Malanje.

"L'Opération Transparence", impliquant les forces de sécurité nationales, a déjà conduit plus de 400.000 personnes, principalement des citoyens de la République démocratique du Congo (RDC), à quitter les provinces diamantifères de l'Angola, où 280 maisons de vente illégale de diamants ont été fermées.

António Bernardo a récemment expliqué à Malanje que sur les 415 000 immigrants clandestins qui ont quitté le pays dans le cadre de cette opération, seuls 14 636 ont été expulsés par voie administrative, les autres sont repartis volontairement.