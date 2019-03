Afrique: Elim CAN 2019 - Les Léopards de la RDC plus que jamais déterminés

Le groupe G est le plus indécis de ces éliminatoires de la CAN 2019. Le Zimbabwe affrontera le Congo, pendant que la Rep. Démocratique du Congo affrontera le Liberia. Seuls trois points séparent le premier du dernier du groupe, promettant de bons moments ce week-end.

Aucune équipe n'est qualifiée ou éliminée, même si les Zimbabwéens, premiers au classement avec 8 points, ont d'ores et déjà un ascendant certain sur leurs futurs adversaires, les « Diables rouges » du Congo, derniers avec 5 points. L'autre confrontation, entre la RD Congo et le Liberia, s'annonce encore plus indécise, avec toutefois un tout petit point d'avance pour les Libériens. Les « Léopards » de RDC ne devront donc pas faire de calculs. Ils joueront pour gagner. Ce qui est de toutes les façons dans leurs habitudes, quelles que soient les circonstances.

Dans des propos relayés par nos confrères de Radio Okapi, les Léopards se disent plus que déterminés à se qualifier dimanche 24 mars face aux Lone Stars du Libéria.

Merveille Bope : «Je suis vraiment content de revenir. On ne s'est rien dit de particulier avec le coach. On est tout le temps en contact au téléphone. Il savait que j'étais de retour avec mon club et il était au courant de mes prestations. Nous savons que nous aurons un match difficile mais nous mettrons tout au point pour nous qualifier ».

Djuma Shabani : « C'est un match comme tout autre. Nous sommes venus jouer pour qualifier notre pays. C'est le Congo qui va jouer donc nous allons fournir beaucoup d'efforts pour nous qualifier. C'est qui est important, ce sera comme une finale. La finale on ne la joue pas, mais on la gagne. Quel que soit ce qui va arriver, mais nous les joueurs nous savons qu'on va gagner».

Issama Mpeko : «C'est que je sais et ce qui est important pour nous et que nous devons gagner le Liberia pour se qualifier à la Can. Moi, je suis déjà dans le bon, ça dépend maintenant des entraineurs de me juger si je suis apte ou pas pour jouer, mais moi-même je me sens prêt (après ma fracture d'épaule). Et mon médecin m'a aussi donné le feu vert donc je peux retourner jouer sur terrain ».

Paul-José Mpoku : «Nous allons tout faire pour ramener le trois points et se qualifier pour cette Coupe d'Afrique. Moi, je suis en forme avec mon club et par la grâce de Dieu, ça se passe bien, et j'espère avoir cette forme avec l'équipe nationale. Le moral et la motivation y sont mais, il faudra faire le travail sur le terrain ».

Bolingi Mpangi : «Je suis en forme. Je viens de mon équipe pour servir ma nation. Donc je suis en forme pour le match de ce dimanche qui ne sera pas de moindre, mais je suis convaincu que nous allons nous qualifier face à notre public. Il n'y a aucun problème, nous allons le servir et tout le monde sera dans la joie ».

Dieu merci Ndongala : «C'est une vraie satisfaction pour moi d'être de retour en sélection. L'ambiance est bonne bien que nous savons qu'il y a un objectif important. On attend le reste du groupe pour commencer à travailler plus sérieusement. Pour cette 1ère séance, tous les coéquipiers étaient très contents de me revoir. Le coach m'a dit que c'était la réussite de ma saison qui a fait en sorte que je sois de retour ».

Anthony Mossi : « Dimanche, on a un match très important où la victoire compte. Tout le monde est conscient de cette réalité. On va bien travailler cette semaine pour gagner dimanche. Le Liberia est une bonne équipe. On a joué chez eux sur un terrain un peu compliqué (au match aller 1-1). On a un peu de pression, mais on a tous l'habitude de jouer de grand matches donc ça ira ».

Bobo Ungenda : «Il nous faut une qualification et nous devrons gagner pour satisfaire notre public. Il nous faudra de la maitrise et gérer cette pression, mais devant notre public nous sommes confiants que tout ira mieux ».