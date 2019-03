Afrique: Elim CAN 2019 - Les Etalons plus que jamais motivés

Dernière ligne droite et derniers jours afin de tout tenter pour se qualifier pour la CAN 2019 qui aura lieu en Égypte du 21 juin au 19 juillet 2019. Les surprenants Mourabitounes voyageront sereins à Ouagadougou. Déjà qualifiés, les Mauritaniens auront face à eux des Etalons plus que motivés.

Le Burkina Faso doit absolument l'emporter mais surtout compter sur un faux-pas des Palancas Negras qui se déplacent au Botswana, déjà éliminé. Scénario plus qu'improbable.

« En tant que gardien, je suis confiant. La confiance commence par le gardien de but et ensuite les défenseurs. Donc je suis très confiant et nous avons ensuite besoin du public pour nous soutenir», a déclaré Hervé Kouakou Koffi dans des propos relayés par burkina24.com.

Hervé Kouakou Koffi espère communiquer cette confiance au reste du groupe pour obtenir la victoire, voire la qualification. « Même si notre sort dépend aussi de ce qui va se passer au Botswana, ajoute Hervé Kouakou Koffi. On a un match devant nous. C'est à nous de montrer que c'était une erreur en Mauritanie et que cela peut arriver à tout le monde », a dit le gardien de but de l'équipe burkinabè.

« On va faire notre boulot. On espère aussi que les autres seront professionnels. Il n'y a pas de calculs. Nous devons donner le maximum de nous-mêmes. Il faut qu'on gagne notre match de vendredi pour espérer la qualification », reconnaît de son côté Banou Diawara.