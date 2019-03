Togo/Tanzanie: Elim CAN 2019 - Daré Nibombe donne les clés de Bénin - Togo

interview

Jamais éloigné de l'actualité des Eperviers, l'ancien défenseur international et actuel entraineur adjoint à Tubize (deuxième division belge) Daré Nibombé a répondu à nos questions dans l'optique du match décisif du Togo contre le Bénin à Cotonou dimanche en éliminatoires de la CAN 2019.

Match décisif pour le Togo dimanche à Cotonou. D'après vous, comment doit-on aborder de genre de rencontres?

Les Eperviers doivent aborder cette rencontre avec envie et détermination, comme tout match décisif au terme duquel ils doivent avoir le sentiment d'avoir tout donné pour défendre nos couleurs. Ils doivent se défendre individuellement en tant que joueur, collectivement comme équipe afin que cette mission soit une réussite. Le mental et l'état d'esprit seront des facteurs déterminants vu la proximité, les antécédents entre les 2 équipes et surtout de l'importance du match.

Y a le retour d'Alaixys Romao qui est très commenté. Vous pensez que c'est le facteur X qui a manqué aux Eperviers durant cette campagne?

Je dirai non. Romao est un joueur important et très expérimenté chez les Eperviers. Je salue ce choix de faire un retour dans le nid pour un match aussi capital. Pour moi, l'équilibre du groupe à la recherche d'une certaine stabilité dans la performance collective a été le facteur X de cette campagne. Je peux me permettre de dire qu'en Algérie, on tient notre match référence. La victoire à Banjul (1-0 face à la Gambie) et si possible une 2e victoire ce dimanche à Cotonou viendront confirmer les bonnes performances à l'extérieur.

Quels peuvent être les clés d'une telle rencontre?

Je ne connais pas la stratégie de l'entraineur, mais je sais que nous sommes dans l'obligation de gagner pour se qualifier. En tant qu'élève-entraineur, vous pouvez mettre tous les schémas et stratégies du monde pour aider votre équipe à gagner un match. La clé reste l'animation et l'envie des acteurs sur le terrain. Notre équipe a du potentiel dans tous les secteurs pour pouvoir gagner. En tout cas, une stratégie offensive peut être envisageable avec Placca - Laba - Adebayor.

Dans la peau de Claude Leroy, quel discours tenir aux joueurs?

Le coach a suffisamment d'expérience de ce genre de matchs sur le continent, je ne me permettrai pas de lui donner des conseils (rires). Pour ce genre de matchs, le contexte laisse agir les joueurs et la motivation intrinsèque prend le dessus. Claude peut s'appuyer sur ses adjoints Abalo et Agassa et encore les anciens que sont Adebayor, Romao pour rappeler l'histoire de ses matchs fatidiques aux jeunes.

Vous avez eu l'occasion de disputer des matchs pareils dans une ambiance hostile...

La gestion et la maitrise émotionnelle des événements d'avant-match propres à l'Afrique ont leur importance. Il faut rester calme et faire le focus que sur son match en sachant que les 25 premières minutes seront très difficiles. Au Sénégal, en 2005 par exemple (ndlr : éliminatoires couplées CAN-Coupe du monde 2006), on a concédé 9 corners en 6 minutes de jeu (rire). Je ne me souviens plus de toute ma modeste carrière avoir concédé autant de corners en si peu de temps d'un début de match. Bref, ce ne sera pas un match de tout repos. Bonne chance aux Eperviers.