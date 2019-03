Cameroun: Saffafri - Un annuaire numérique pour femmes

Ce réseau social mis en ligne par Marie Louise Pouka Seke administrateur civil à la retraite vise à faciliter les échanges entre les Africaines en vue du développement de leur continent.

Il est indéniable que les femmes africaines sont compétentes. Et pour développer leur continent, elles ne cessent de mettre sur pied des formules. Marie Louise Seke Pouka ,ancien haut cadre de l'administration pour sa part, a créé un répertoire numérique des compétences féminines africaines dénommé « Saffafri ». Cette plateforme en ligne ambitionne de promouvoir le leadership féminin africain partout dans le monde. Saffafri est un réseau social de présentation des parcours historiques et actuels dans les secteurs variés : culture, politique, économique, social, scientifique, technique et sportif, entre autres.

« C'est un champ de célébration de la participation des femmes africaines au rayonnement de l'Afrique et du monde. Il s'agit d'un espace privilégié de découverte et de connexion entre les différentes générations de femmes africaines », explique la promotrice. Au menu de cette connexion figurent le partage, l'acquisition, la capitalisation des expériences et pour la construction de partenariats multiples contribuant au développement et à l'émergence de l'Afrique.

Comment ça fonctionne ?

Il suffit d'un clic sur www.saffafri.cm pour télécharger le formulaire d'inscription. Dans ce formulaire à remplir, on retrouve toutes les informations sur l'identité, les compétences et la formation académique. « Nous demandons à toutes les femmes compétentes de nous rejoindre, de se rendre visible afin de faire rayonner leurs activités et de faire découvrir leurs profils », a conclu Marie Louise Seke Pouka.