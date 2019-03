Ile Maurice: Vishnu Lutchmeenaraidoo démissionne en tant que ministre et député

Son mécontentement se faisait sentir. Surtout depuis sa déclaration sur la croissance : «Depuis dix ans déjà, avec 3 % de croissance, on s'enflamme. Moi, j'ai honte», a-t-il notamment déclaré le 14 mars dernier. Une semaine plus tard : Vishnu Lutchmeenaraidoo, ministre des Affaires étrangères, jette l'éponge.

Kavi Ramano: «C'est la suite logique»

Pour le député indépendant, la démission de Vishnu Lutchmeenaraidoo est la suite logique de ses actes. «Après le scandale EuroLoan et sa déclaration en présence du président Malgache, c'est logique qu'il démissionne.»

Danielle Selvon: «Bizin respekte so decizion»

La député indépendante ne comprend pas pourquoi Barlen Vyapoory avait refusé la démission de Vishnu Lutchmeenaraidoo dans un premier temps. «Bizin respekte so decision. Cé enn pays demokratik !» a déclaré Danielle Selvon.

Visnhu Lutchmeenaraidoo: «Enough is enough»

A la sortie de son bureau après l'annonce de sa démission, Visnhu Lutchmeenaraidoo n'a pas été très loquace. Il a simplement confirmé sa démission en tant que ministre et député et réitérant «Enough is enough.»

L'alliance Lepep: 12 démissions depuis 2014

Depuis le début de leur mandat, pas moins de 12 membres de ce gouvernement ont claqué la porte. La première à partir est Danielle Selvon. Elle quitte le parti le 6 novembre 2015. Le 19 novembre 2016, les neuf députés du PMSD claquent la porte à leur tour. Mais deux d'entre eux reviennent au gouvernement par la suite.

Le 23 janvier 2017, alors que Pravind Jugnauth est nommé Premier ministre, Roshi Bhadain refuse de reprendre son fauteuil de ministre de la Bonne gouvernance. Puis, le 13 septembre 2017, Ravi Rerrigadoo, l'Attorney General, est contraint de démissionner suite au scandale Yerrigadoogate.

Vishnu Lutchmeenaraidoo: «3 % de croissance, j'ai honte»

Voila la phrase à travers laquelle Vishnu Lutchmeenaraidoo a livré son état d'esprit. C'était le 14 mars dernier à l'hôtel Westin Turtle Bay à Balaclava. Au président malgache en visite à Maurice, il déclarait que le pays est «pris dans la trappe d'un pays à revenu moyen et est condamné».

«Une journée bien dure mais nécessaire»

Enough is enough, dit Vishnu Lutchmeenaraidoo aux médias. Il a expliqué qu'il en a informé le Premier ministre. «Le plus difficile a été de voir le président. Mo konn li dépi longtemps. Voir acting PM, Ivan, ki enn camarad de très longue date. Le plus dur a été de parler au PM qui est à Londres... C'est une journée bien dure mais nécessaire», dira-t-il. Avant de préciser que sa décision est irrévocable.

Shakeel Mohamed: «C'est le premier rat qui quitte le navire»

Pour le député du PTr, Visnhu Lutchmeenaraidoo n'a aucune crédibilité, et il ne va pas saluer sa démission. «Il a la responsabilité collective, avec ce gouvernement, d'avoir mené le pays là où il est» fustige-t-il. L'ancien ministre est «le premier rat qui quitte ne navire» après le naufrage.

Alan Ganoo: «Il n'avait pas le choix»

Selon le chef du Mouvement Patriotique, Vishnu Lutchmeenaraidoo a n'avait pas d'autre choix que de présenter sa démission après ses déclarations sur la croissance. Alan Ganoo se demande si l'ancien ministre des Affaires Etrangères a choisi un moment où Pravind Jugnauth n'est pas au pays pour passer à l'acte.

Joe Lesjongard: «Je ne suis pas au courant»

Sollicité, le Deputy Speaker de l'Assemblée nationale a fait savoir qu'il n'est pas au courant de la démission du ministre des Affaires etrangères, ni en tant que ministre ni député.

Une démission en tant que député au no. 7

Selon les recoupements d'informations, Vishnu Lutchmeenaraidoo a démissionné en tant que député. A Ion News, il a également confirmé sa démission en tant que ministre.

En mode réflexion

Nous apprenons cependant que le président de la République a refusé la démission du ministre des Affaires étrangères. Et lui a conseillé de réfléchir. C'est alors que Vishnu Lutchmeenaraidoo a repris sa lettre.

Vishnu Lutchmeenaraidoo s'en va

Il est aux alentours de 15h45 lorsque la nouvelle de la démission du ministre des Affaires étrangères tombe. Vishnu Lutchmeenaraidoo a soumis sa démission au président de la République, Barlen Vyapooree.