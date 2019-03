Angola: Le Président du Rwanda quitte Luanda

Luanda — Le Président rwandais, Paul Kagame, est rentré dans son pays jeudi après une visite de travail de 48 heures en Angola qui a eu pour but de renforcer les relations bilatérales et d'analyser la situation dans la région Grands Lacs.

À l'aéroport international "4 de Fevereiro", l'homme d'État rwandais, qui n'a pas parlé à la presse, a été accompagné par le ministre des Relations Extérieures, Manuel Augusto, et des individualités distinctes présents.

Pendant son séjour à Luanda, Paul Kagame a rencontré mercredi, au Palais présidentiel, son homologue angolais, João Lourenço, avec qui il a discuté de la coopération entre les deux pays, la situation dans la région des Grands Lacs et la Communauté des Développement de l'Afrique australe (SADC).

Aujourd'hui, les deux hommes d'Etat ont donné une brève conférence de presse durant laquelle ils ont, entre autres, parlé des niveaux existants de coopération entre l'Angola et le Rwanda, ainsi que l'issue de la visite du Président rwandais.

Selon le Président Paul Kagame, l'Angola et le Rwanda feront progresser la coopération dans tous les domaines et ce sans aucune restriction.

Les deux pays ont, entre autres, des accords sur l'aviation civile, signé à Kigali, visant à établir et à exploiter des services aériens entre les villes de Luanda et Kigali, et sur la sécurité et l'ordre public.

La coopération entre l'Angola et le Rwanda, tous deux membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), s'inscrit également dans le cadre des questions de paix et de sécurité régionales.

La République du Rwanda, dont la capitale est Kigali, est un pays enclavé situé dans la région des Grands Lacs d'Afrique centrale et orientale. Elle est bordée au nord par l'Ouganda, au sud et à l'est par le Burundi et la Tanzanie, et à l'ouest par la République Démocratique du Congo.