Afrique: Elim CAN 2019 - Gabon - Les Panthères prêtes à bondir sur les Hirondelles

Dans le Groupe C, pas d'enjeu entre le Mali, déjà qualifié, et le Soudan du Sud, éliminé, alors qu'à Bujumbura, le Burundi n'est qu'à 90 minutes d'une première qualification pour la CAN. Un point lui suffit contre un Gabon qui doit absolument l'emporter, et qui enregistre le retour de Pierre Emerick Aubameyang.

Les Gabonais, hôtes de la CAN 2017, seront au pied du mur, à Bujumbura. Ils devront absolument gagner pour finir deuxièmes du groupe C. Les Burundais, eux, n'auront besoin que d'un petit match nul pour imiter les Mauritaniens et les Malgaches, qui disputeront la première Coupe d'Afrique des nations de leur histoire.

Pour ce choc, l'équipe du Gabon peut compter sur son attaquant-vedette, Pierre-Emerick Aubameyang. Les « Panthères » auront besoin de leur superstar pour battre des Burundais qui se sont renforcés, ces derniers mois, avec l'intégration notamment de l'ex-attaquant anglais, Saido Berahino. Les propos de Pierre Emérick Aubameyang à sa descente d'avion mercredi à Libreville illustre l'état d'esprit général qui anime les Panthères avant le choc face aux Hirondelles du Burundi. «Je suis venu pour qualifier mon pays au Burundi», a déclaré l'international gabonais, dans des propos relayés par infosgabon.com.

«Le moral et l'état d'esprit sont au rendez-vous. Ils sont tous conscients de l'enjeu du match. Je leur ai dit que c'est une finale et on ne joue pas ce genre de match tous les jours», a lancé l'entraineur des Panthères du Gabon. Tout comme les nouveaux venus se sentent déjà intégrés. «A Mon arrivée, j'ai été bien reçu par le groupe, c'est une grande famille. Je vais tout donner. Je vais mouiller le maillot comme on dit. C'est une grande fierté pour moi de jouer pour le Gabon et le premier défi qui m'attend, c'est la qualification pour la Can 2019 et après me battre pour m'installer dans la tanière», a tenu à rassurer Jim Allevinah, milieu de terrain et sociétaire de Le Puy Foot 43 Auvergne de D4 en France.